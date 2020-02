Michael Bloomberg ciblé par ses adversaires à son 1er débat démocrate

LAS VEGAS — Six candidats qui se disputent l’investiture démocrate en vue de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis se sont affrontés dans un débat mercredi soir à Las Vegas, dans le Nevada.

Le milliardaire et ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a été la cible de ses adversaires d’entrée de jeu. M. Bloomberg a été méprisé et ridiculisé, et ce, dès les cinq premières minutes du débat démocrate, son premier du genre.

Les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren ont souligné les propos passés racistes et sexistes de l’homme d’affaires.

L’ancien vice-président américain Joe Biden a dit que l’ex-maire de New York a toléré des pratiques policières racistes tandis que Pete Buttigieg, l’ancien maire de South Bend, en Indiana, a affirmé que M. Bloomberg tente d’acheter le Parti Démocrate.

Michael Bloomberg a dépensé plus de 400 millions $ US en publicité, jusqu’à présent, et les sondages lui semblent plutôt favorables.

Il a répliqué à ses adversaires en affirmant qu’il est le seul en mesure de déloger le président Donald Trump de la Maison-Blanche.