Michel Côté deviendra chevalier de l’Ordre national du Québec à titre posthume

QUÉBEC — Le gouvernement caquiste honorera bientôt la mémoire du comédien Michel Côté, mort lundi à l’âge de 72 ans.

Il sera décoré au grade de chevalier de l’Ordre national du Québec à titre posthume le 21 juin.

Le premier ministre François Legault l’a confirmé mardi en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

«Ça me brisait un peu le coeur pour lui et pour sa famille qu’on n’ait pas eu le temps de le faire de son vivant, mais je suis content pour lui qu’on puisse le faire pour lui après son décès», a déclaré le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, en mêlée de presse.

M. Legault a dit que le gouvernement était en pourparlers avec la famille et qu’il réfléchissait à d’autres façons de commémorer sa contribution à la culture québécoise.

«On est en train d’examiner comment on peut honorer sa mémoire», a-t-il déclaré.

L’acteur s’était retiré de la vie publique il y a un peu plus d’un an, en avril 2022, pour soigner une maladie de la moelle osseuse.

Né en 1950 à Alma au Lac-Saint-Jean, Michel Côté a eu une longue carrière au théâtre et au cinéma.

C’était un comédien chouchou des Québécois qui avait été honoré d’un prix Jutra hommage en 2013 pour l’ensemble d’une carrière qui n’était pas terminée alors.

Il a notamment joué dans la pièce «Broue» plus de 3300 fois pendant 38 ans.

Sa filmographie très fournie comprend notamment les films «Cruising Bar» et «C.R.A.Z.Y.».

Michel Côté a aussi beaucoup joué à la télévision, entre autres dans la série «Omertà», mais également dans «La Petite Vie», où il interprétait le personnage de Jean-Lou.