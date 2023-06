QUÉBEC — Michel Côté recevra l’Ordre national du Québec à titre posthume lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale, mercredi prochain.

Le comédien décédé le 29 mai dernier à l’âge de 72 ans sera nommé chevalier de l’Ordre national par le premier ministre François Legault, qui avait vendu la mèche sur les réseaux sociaux.

«Je devais le décorer de l’Ordre national du Québec dans quelques semaines», avait révélé M. Legault dans un message publié sur sa page Facebook le jour du décès de Michel Côté.

Il avait rendu hommage à «un de nos grands comédiens».

«Je ris encore aux éclats de Broue, de Cruising Bar, de La petite vie, mais je me souviens aussi de son touchant rôle dans CRAZY», avait écrit le premier ministre.

L’Ordre national est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l’État québécois. L’honneur peut être remis à titre posthume, mais «cette disposition n’est que très rarement appliquée», précise le site internet de l’Ordre.

Le 21 juin prochain, 34 personnes seront honorées de l’un des trois grades de l’Ordre national du Québec.

La comédienne et écrivaine Janette Bertrand, ainsi que l’artiste peintre et sculpteur Armand Vaillancourt seront promus au grade de grands officiers de l’Ordre.

Les chanteuses Édith Butler et Patsy Gallant, et la comédienne Guylaine Tremblay, recevront pour leur part le titre de chevalières.

«La nation québécoise va rendre un hommage plus que mérité à ces 34 hommes et femmes d’envergure. Leur carrière et leurs contributions exceptionnelles dans divers domaines demeurent une source d’inspiration et de fierté pour tout le Québec.

«Ce sera un grand plaisir de leur remettre, au nom du peuple québécois, ces insignes», a déclaré M. Legault dans un communiqué, jeudi.