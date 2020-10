Michelle Obama et LeBron James unissent leurs efforts pour mobiliser les électeurs

WASHINGTON — Un programme de mobilisation des électeurs mis sur pied par l’ancienne première dame Michelle Obama s’associe à un groupe similaire créé par la vedette de la NBA LeBron James et d’autres vedettes et athlètes noirs de premier plan pour organiser des événements dans les grandes villes américaines à compter de la semaine prochaine, dans le but de susciter de l’engouement pour le vote par anticipation d’ici au scrutin du 3 novembre.

Les programmes «When We All Vote» de Mme Obama et «More Than A Vote» de M. James s’unissent pour offrir de l’information, du transport, des vivres, de l’équipement personnel de protection et d’autres formes d’aide aux sites de vote par anticipation entre les 18 et 31 octobre.

«Des millions d’Américains ont déjà voté et il ne reste que 21 jours avant le scrutin. Il est essentiel de planifier de voter tôt, a dit Mme Obama dans un communiqué transmis à l’Associated Press mardi. Il nous revient maintenant de faire tout en notre pouvoir pour que nos amis et nos proches puissent voter ensemble, tôt et en sécurité. On ne doit laisser personne pour compte.»

Le groupe de l’ancienne première dame offrira aussi plus d’un million de dollars américains en subventions pour aider des organisations locales à organiser leurs propres événements.

La semaine dernière, Mme Obama a répété son appui au candidat démocrate Joe Biden, dans une longue vidéo qui tirait à boulets rouges sur le président Donald Trump.

Des événements seront organisés à Atlanta, Charlotte, Détroit, Los Angeles, Milwaukee, Orlando et Philadelphie. Ils auront lieu à un jet de pierre de sites de vote par anticipation et des groupes comme World Central Kitchen et DoorDash y distribueront gratuitement de la nourriture.

Des vedettes seront sur place, tout comme des représentants du Lawyers’ Committee for Civil Rights Under the Law et de la coalition Election Protection pour assurer que les droits des électeurs sont respectés. La compagnie Lyft a accepté d’offrir des déplacements au rabais.

«When We All Vote» organisera aussi un événement virtuel le 23 octobre.

Tous le personnel et tous les participants à ces événements devront respecter les règles sanitaires des Centers for Disease Control and Prevention en lien avec la COVID-19.