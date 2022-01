Migrants: la Pologne construit un mur à sa frontière avec le Bélarus

KUŹNICA, Pologne — La Pologne a commencé à construire un mur de 394 millions $ US à sa frontière dans le but d’empêcher les migrants poussés par le Bélarus dans ce que l’Union européenne appelle une «attaque hybride» afin de pénétrer illégalement sur le territoire de l’UE.

Les journalistes ont été autorisés à voir le travail dans la zone gardée jeudi.

La pression exercée par des milliers de migrants du Moyen-Orient et d’Afrique sur la frontière boisée de la Pologne et de la Lituanie avec le Bélarus a commencé cet été, entraînant des affrontements avec les gardes-frontières polonais. La Pologne a scellé sa frontière avec le Bélarus à l’aide de barbelés et a augmenté le nombre de gardes.

L’UE affirme que les migrants sont utilisés par le dirigeant autoritaire bélarusse pour déstabiliser le bloc de 27 membres en représailles aux sanctions de l’Occident contre Minsk à la suite d’une élection internationalement considérée comme truquée et d’une répression contre l’opposition.

Le mur métallique de 5,5 mètres de haut de la Pologne doit s’étendre sur plus de 180 kilomètres le long de la partie terrestre de la frontière avec le Bélarus, qui comprend également la rivière Boug comme frontière. Il doit être achevé en juin, au prix de quelque 1,6 milliard de zlotys (394 millions $ US).

Les critiques et les écologistes croient que le mur ne parviendra pas à arrêter les migrants, mais qu’il nuira à l’une des dernières forêts vierges d’Europe, la forêt de Bialowieza.