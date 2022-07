Migrants morts dans une semi-remorque au Texas: prières et espoir pour les disparus

SAN MARCOS ATEXQUILAPAN, Mexique — Serrant des chapelets, les habitants de ce village de montagne ont regardé des photos de trois des leurs au sommet de l’autel de l’église locale, priant pour que les adolescents Jair, Yovani et Misael ne fassent pas partie des 53 migrants qui ont péri à l’intérieur d’une semi-remorque étouffante au Texas.

L’attente de la confirmation a été angoissante pour les familles s’étendant du Mexique jusqu’au Honduras. Maintenant, elles espèrent ce qui aurait été redouté auparavant – une capture par la patrouille frontalière, voire l’hospitalisation – tout sauf la finalité solennelle qui a été annoncée famille par famille à travers la région.

Là encore, au moins ils sauraient. Pour l’instant, les parents relisent leurs derniers messages, parcourent les photos, attendent un appel téléphonique et prient.

Non loin de l’église, à l’extérieur des maisons à deux étages de la famille Olivares – celles de chaque sœur et de leurs parents – une bâche noire a été accrochée jeudi pour ombrager les dizaines de personnes qui viennent chaque jour pour être avec les parents des frères adolescents Yovani et Jair Valencia Olivares ainsi que la mère et le père de leur cousin, Misael Olivares Monterde, 16 ans.

Un tel revêtement est d’usage pour les veillées funèbres, lorsque la maison familiale ne peut accueillir tous ceux qui viennent lui rendre hommage. Mais dans ce cas, il s’agit d’une veillée où les habitants de la ville de 3000 habitants viennent remonter le moral de la famille, priant et échangeant des histoires sur les garçons.

À la poursuite d’une vie meilleure

Teófilo Valencia, le père de Jair, 19 ans, et de Yovani, 16 ans, était assis en regardant son téléphone, lisant les derniers messages qu’il avait reçus d’eux.

«Papa, maintenant nous allons à San Antonio», a écrit Yovani à 11h16 lundi. Une demi-heure plus tard, son frère écrivit qu’ils étaient prêts à travailler dur et à tout payer.

Quelques heures plus tard vint l’horrible découverte de la semi-remorque abandonnée à côté des voies ferrées à la périphérie de cette ville du sud du Texas.

Les cousins étaient partis ensemble le 21 juin. Yolanda Olivares Ruiz, la mère des frères, a caché le certificat scolaire de Yovani dans son portefeuille en guise de pièce d’identité et mis trois vêtements de rechange pour chacun dans des sacs à dos, ainsi que les numéros de téléphone de parents aux États-Unis et au Mexique.

Hermelinda Monterde Jiménez a passé la nuit avant leur départ à parler avec son fils Misael. Il lui avait demandé de le réveiller pour son départ, et la maman admet qu’elle a pensé ne pas le faire. «Mais c’était sa décision et son propre rêve», a-t-elle raconté.

Leurs parents ont obtenu des prêts, utilisant leur maison comme garantie pour couvrir les frais de passage de 10 000 $ pour chaque cousin. Ils ont payé une partie à l’avance et devaient payer le reste après que les garçons soient arrivés sains et saufs.

Les jeunes voulaient travailler, économiser de l’argent et revenir pour ouvrir leur propre magasin de vêtements et de chaussures. Ils se sont donné quatre ans.

Vendredi dernier, le 24 juin, ils étaient à Laredo, au Texas.

Ils ont dit à leurs parents qu’après le week-end, ils seraient emmenés à leur destination à Austin, où un cousin qui avait fait le voyage quelques mois plus tôt les attendait. La semaine dernière, 20 habitants ont quitté la ville pour les États-Unis.

La famille n’a entendu parler de la caravane que mardi. Ils ont essayé de joindre les garçons, mais les messages et les appels n’ont pas abouti. Ils se sont rendus le jour même dans les bureaux du gouvernement, fournissant toutes les informations susceptibles d’aider à la recherche.

Mercredi, le consul du Mexique à San Antonio a confirmé que des résidents de l’État de la côte du golfe de Veracruz – dans lequel se trouve San Marcos – comptaient parmi les 27 victimes mexicaines. Jeudi, des avocats de l’État se sont rendus à San Antonio pour aider aux identifications.

Pendant ce temps, les Olivare attendent et prient.

Une semaine après son 18e anniversaire, Marcos Antonio Velasco est parti de la capitale mexicaine pour les États-Unis, accompagné de son ami José Luis Vásquez Guzmán, qu’il avait rencontré dans la ville natale de sa mère, dans l’État méridional d’Oaxaca. Cette semaine, les autorités ont confirmé que Vásquez Guzmán était l’un des survivants de la semi-remorque et qu’il avait été hospitalisé à San Antonio.

Les craintes de la famille Velasco ont grandi lorsqu’un responsable du ministère mexicain des Affaires étrangères a appelé mercredi pour dire que la pièce d’identité de leur fils avait été retrouvée dans la caravane. Depuis lors, ils ont partagé des informations qui pourraient aider à identifier leur fils.

«Je veux savoir où il est, s’il est vivant ou mort», a témoigné sa mère María Victoria Velasco.

L’attente a pris fin jeudi pour la famille de Jazmín Nayarith Bueso Núñez à El Progreso, au Honduras. Leurs prières pour son retour en toute sécurité n’ont pas été exaucées. Elle a été confirmée comme faisant partie des morts à San Antonio.

«Des rêves, mais pas d’opportunités»

Bueso Núñez souffrait de lupus, une maladie auto-immune, qui lui avait coûté un emploi dans une usine de montage et dont les traitements étaient très coûteux, a expliqué sa famille.

Un ami de la famille lui avait proposé de l’aider pour se rendre aux États-Unis, où elle espérait trouver un travail mieux rémunéré pour aider à subvenir aux besoins du fils de 15 ans qu’elle a laissé à ses parents et trouver un traitement pour sa maladie.

Avant de partir le 3 juin, la femme de 37 ans a dit à son père qu’elle avait l’intention d’émigrer.

«Papa, je suis venu te dire au revoir. Je vais vers le nord», avait dit José Santos Bueso lors de leur dernière visite.

Il a essayé de l’en dissuader, notant les dangers. Mais elle lui aurait répondu que c’était un voyage spécial. «Le seul voyage spécial consiste à voyager en avion avec un visa», lui a-t-il dit.

Elle avait expliqué que le passeur gagne 15 000 $ et qu’il «la prendrait sans soucis».

La femme était à Laredo lors de leur dernière conversation. Elle a mentionné à son père que les passeurs allaient prendre leurs téléphones avant de continuer, et donc qu’elle ne pourrait pas communiquer pendant un certain temps.

Jeudi, un parent aux États-Unis qui avait aidé la famille à fournir des documents d’identité aux autorités leur a annoncé la triste vérité, a déclaré son frère Erick Josué Rodríguez.

«La situation économique, la situation sociale qui existe dans notre pays est très, très difficile, a déclaré M. Rodríguez. C’est la raison pour laquelle nous voyons jour après jour, mois après mois des caravanes de migrants. C’est parce que les gens ont des rêves et n’ont pas d’opportunités.»