Mike Pence aura plusieurs invités spéciaux lors du débat avec Kamala Harris

WASHINGTON — Le vice-président Mike Pence sera accompagné par plusieurs invités spéciaux dans la salle du débat mercredi soir, dont les parents de Kayla Mueller, cette travailleuse humanitaire tuée par des combattants de Daech en Syrie.

Leur présence vise à mettre en lumière les mesures prises par le président Donald Trump dans le conflit en Syrie, notamment l’assassinat du chef du groupe, Abou Bakr al-Baghdadi, contrairement à l’approche adoptée par l’administration Obama, que les parents de Kayla Mueller ont critiquée.

Carl et Marsha Mueller ont été présentés dans le discours de M. Trump sur l’état de l’Union plus tôt cette année et ont pris la parole lors de la convention nationale républicaine. Dans leur discours, ils ont affirmé que si Donald Trump «avait été président lorsque Kayla a été capturée, elle serait ici aujourd’hui».

La jeune femme de 26 ans a été enlevée par les extrémistes en août 2013 après avoir quitté l’hôpital de Médecins sans frontières à Alep, en Syrie.

Mercredi, deux militants de Daech — surnommés «les Beatles» en raison de leur accent britannique — ont par ailleurs été emmenés du Royaume-Uni aux États-Unis pour faire face à des accusations liées à la mort d’otages américains, dont Kayla Mueller.