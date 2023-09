Milliers de foyers privés d’électricité dans les Maritimes alors que Lee s’éloigne

Des milliers de foyers sont privés d’électricité alors que Lee, maintenant une forte tempête post-tropicale, commence à quitter les Maritimes en passant par le golfe du Saint-Laurent, poursuivant sa trajectoire vers le large de l’océan Atlantique.

Environnement Canada indique que Lee quittera l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard dimanche matin et traversera le golfe du Saint-Laurent, passant à l’ouest des Îles-de-la-Madeleine en milieu de matinée et atteignant le nord de Terre-Neuve en soirée.

L’agence météorologique indique que les conditions commencent à s’améliorer dans de nombreuses régions de la Nouvelle-Écosse et du sud du Nouveau-Brunswick, mais que la région continuera de recevoir de la pluie, des vents forts et de fortes vagues le long de la côte atlantique tout au long de la journée.

Des avertissements de tempête tropicale sont en vigueur pour le comté de Kings, l’Île-du-Prince-Édouard, les îles de la Madeleine et le comté d’Antigonish, l’île du Cap-Breton, le comté de Guysborough et le comté de Halifax, à l’est du lac Porters, en Nouvelle-Écosse. Toutefois, ces mises en garde ont pris fin pour le comté de Queens, l’Île-du-Prince-Édouard, le comté de Pictou et le Halifax Metro – Halifax County West, en Nouvelle-Écosse.

Alors que Lee continue de s’affaiblir, les conditions dans la plupart des régions au sud et à l’est de la tempête devraient s’améliorer tout au long de la matinée.

La majeure partie du Nouveau-Brunswick, de la Gaspésie et de l’île d’Anticosti continuent de recevoir de fortes pluies, qui se déplaceront aujourd’hui sur la Basse-Côte-Nord du Québec. Plus de 100 millimètres de pluie ont été signalés à l’île Grand Manan et en Gaspésie.

Des rafales de 90 kilomètres à l’heure sont toujours signalées le long de la côte est de la Nouvelle-Écosse, mais les vents forts devraient diminuer considérablement d’ici dimanche midi.

Peu après 8 h 30 (HAA), Nova Scotia Power a signalé des pannes touchant plus de 105 000 clients, plus de 12 600 clients d’Énergie NB étaient dans le noir et 403 clients de Maritime Electric étaient sans électricité à l’Île-du-Prince-Édouard. Hydro-Québec ne signalait aucune panne dans les secteurs visés par les conséquences de la tempête post-tropicale Lee.

Selon la dernière mise à jour d’Environnement Canada, la tempête s’est déplacée vers le nord-ouest à environ 23 kilomètres au nord-ouest de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, à 30 kilomètres à l’heure avec des vents soutenus maximums de 83 kilomètres à l’heure.