Mine à ciel ouvert dans les Rocheuses: la note des audiences n’est pas encore réglée

EDMONTON — La bataille autour d’une mine de charbon à ciel ouvert dans les Rocheuses, en Alberta, continue de faire rage six mois après le rejet du projet «Grassy Mountain»: l’entreprise et les opposants se disputent pour savoir qui doit maintenant acquitter les frais de l’audience qui a rejeté cette exploitation.

Benga Mining, qui a reçu la note, souhaite qu’elle soit considérablement réduite et estime que certains organismes devraient contribuer. Les groupes environnementaux, de leur côté, affirment que la réaction hargneuse de Benga complique la tâche de tous ceux qui veulent remettre en question les prétentions des entreprises du secteur des ressources naturelles.

«La tentative de Benga de contester les motivations des (…) intervenants d’intérêt public est totalement inexacte, injuste et ajoute un ton méchant et conflictuel» au processus, indique la Timberwolf Conservation Society dans une lettre adressée à la Régie de l’énergie de l’Alberta, qui doit statuer sur les coûts que Benga devra rembourser.

La loi albertaine permet aux citoyens qui comparaissent devant les organismes de réglementation de demander le remboursement de leurs frais par les promoteurs des projets. Le but de la loi est de faire payer à ceux qui profiteraient éventuellement de l’exploitation des ressources naturelles les dépenses nécessaires pour s’assurer que le projet soit bien mené.

En juin, la régie provinciale de l’énergie a rejeté la demande de Benga Mining pour développer la mine «Grassy Mountain» à Crowsnest Pass — un refus rare, confirmé plus tard par Ottawa, qui avait également participé à l’examen. Benga fait appel de cette décision.

Quatre organismes environnementaux, une municipalité, une communauté autochtone et un particulier demandent maintenant un total de 1,3 million $ pour récupérer les coûts des témoignages d’experts, des conseils juridiques et de la recherche nécessaire pour les audiences, selon la Régie.

Une contribution «non constructive»

Benga conteste ces réclamations, comme c’est son droit. La minière plaide notamment que la contribution de ces organismes n’est pas constructive — elle ne vise qu’à s’opposer à tout développement économique, prétend l’entreprise.

La minière soutient aussi que ces organismes sont bien financés et se sont même servis des audiences pour amasser plus d’argent encore. Elle conteste les honoraires des avocats et la valeur des rapports déposés aux audiences par les biologistes, hydrologues et autres scientifiques de l’environnement. La minière soutient enfin que certains organismes ont reçu un financement fédéral pour participer aux audiences.

Benga demande à la Régie de réduire la réclamation de la coalition d’éleveurs et de propriétaires fonciers locaux de 61 %, à 150 000 $. La minière estime aussi que la demande de la Timberwolf Conservation Society devrait être réduite de 91 %, à 8200 $, et que la réclamation de la Société pour la nature et les parcs du Canada soit réduite de 99 %, à 1100 $. Pour ce qui est de la municipalité rurale de Ranchlands, Benga ne veut pas rembourser un sou de sa réclamation de 185 000 $.

Par ailleurs, la Régie prend habituellement une décision sur les coûts dans un délai de 90 jours; les demandeurs dans ce cas-ci attendaient toujours une réponse après 250 jours. La porte-parole de la Régie, Ottilie Coldbeck, a expliqué dans un courriel que les audiences de Grassy Mountain étaient exceptionnellement complexes et qu’il n’était pas possible de respecter l’échéancier habituel de 90 jours.

Or, ces retards rendent plus difficile pour les citoyens d’embaucher l’expertise dont ils ont besoin pour étudier d’autres projets, a expliqué Norma Dougall, de l’Association des propriétaires fonciers de Livingstone.

Shaun Fluker, professeur de droit à l’Université de Calgary, qui a étudié l’historique de la Régie en matière d’attribution des frais, a constaté qu’entre 2004 et 2014, elle avait accordé environ 70 % de ce qui était demandé.

Mais tous les candidats n’étaient pas égaux, a-t-il précisé. Les scientifiques de l’environnement ont reçu environ 60 % de ce qu’ils avaient demandé, a découvert le professeur Fluker. Les avocats et les ingénieurs ont obtenu plus de 80 % — les honoraires juridiques étaient d’ailleurs, de loin, la dépense la plus importante.