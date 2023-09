Mines: à la recherche d’un régime plus vert et de l’acceptabilité sociale

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux des Mines et de l’Énergie ont conclu vendredi une rencontre de trois jours à Québec avec de grandes ambitions, mais il faudra trouver les moyens de les concrétiser.

La ministre québécoise des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, qui coprésidait la réunion, a certes parlé de jours «forts en discussions, en idées, en solutions pour mieux faire face aux changements climatiques et définir le rôle que doit jouer le secteur des mines et de l’énergie vers une transition énergétique plus rapide».

Son vis-à-vis fédéral, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Canada, Jonathan Wilkinson, n’a pas caché que l’objectif ultime est de développer les ressources et faire des choix qui avantagent à la fois l’économie et l’environnement.

Cette volonté de développement était évidente dans les propos du ministre délégué à l’Économie du Québec, Christopher Skeete. «Comment fait-on pour regarder la législation qui est en place et faciliter les projets?» a-t-il demandé.

Prenant soin d’affirmer qu’il n’est pas question de réduire les normes et critères entourant les projets, il a repris un discours que l’on entend constamment à l’effet de devoir «réduire l’administration, la paperasse qui fait en sorte que les projets se font plus tard et, souvent, de manière plus dispendieuse».

Comment obtenir l’acceptabilité sociale?

Mme Blanchette Vézina reconnaît cependant que les consultations menées par Québec en marge du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques ont clairement démontré que «les gens veulent avoir un régime minier qui est plus vert, qui répond aux plus grandes normes autant au niveau environnement que des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)».

D’où un autre concept qui est revenu sans cesse dans le discours des politiciens, soit celui de l’acceptabilité sociale. «Comment fait-on pour avoir des processus qui sont importants et grands, mais qui vont aller chercher l’acceptabilité des gens locaux que ça va impacter?» s’est demandé le ministre Skeete.

Il n’y a pas de réponse simple à cette question. Les projets miniers qui se multiplient au Québec sont fréquemment dans des environnements naturels où ils sont confrontés à des enjeux en matière de tourisme, de villégiature et de protection de la biodiversité.

Un discours diplomatique

On peut facilement imaginer que les discussions derrière les portes closes n’ont pas toujours donné lieu à une belle unanimité entre les ministres de différentes provinces, une collection de néo-démocrates, libéraux, caquistes, mais surtout de conservateurs. Jonathan Wilkinson a eu ce commentaire on ne peut plus diplomatique à l’issue de la rencontre: «Il n’y a pas de désaccord entre les gouvernements sur les objectifs. Il est vrai que nous devons encore discuter du rythme avec certaines juridictions, mais tous les ministres sont d’accord sur l’orientation à suivre.»

Ce qui ne l’a pas empêché de profiter de l’occasion pour faire un peu de politique en dénonçant ceux qui nient la réalité des changements climatiques, une critique à peine voilée des conservateurs de Pierre Poilievre.

La Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines est un événement annuel qui regroupe tous les ministres des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.