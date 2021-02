Mini-remaniement: Benoit Charette sera responsable de la lutte au racisme

QUÉBEC — Une première au Québec: un ministre aura désormais la responsabilité explicite de lutter contre le racisme.

La tâche sera confiée au ministre de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, Benoit Charette, qui devra désormais cumuler les deux fonctions.

L’annonce sera faite mercredi matin par le premier ministre François Legault, à la faveur d’un mini-remaniement de son cabinet, selon ce qu’a appris La Presse Canadienne de source sûre.

Dans le passé, M. Charette a été coopérant bénévole en Haïti, en 1995, et sa conjointe est d’origine haïtienne. Âgé de 44 ans, il s’est fait élire pour la première fois en 2008 sous la bannière péquiste dans la circonscription de Deux-Montagnes, au nord de Montréal.

Lors de la formation du premier cabinet Legault, en octobre 2018, M. Charette n’en faisait pas partie. C’est en janvier 2019 qu’il est devenu ministre de l’Environnement. Il monte en grade en cumulant désormais le délicat dossier de la lutte au racisme.

Des observateurs de la scène politique s’attendaient à ce que la responsabilité de s’attaquer à ce problème soit plutôt confiée soit au ministre Lionel Carmant, soit à la ministre Nadine Girault, tous deux d’origine haïtienne et co-présidents du groupe chargé par le premier ministre, en juin, de formuler des recommandations au gouvernement sur les meilleurs moyens d’éliminer toute forme de discrimination au Québec envers les minorités visibles et les Autochtones. Leur rapport a été remis en décembre et une des 25 recommandations consistait précisément à nommer un ministre spécialement dédié à cette mission.

Le rapport visait notamment les corps policiers, en réclamant de la formation continue sur la discrimination et le profilage racial, et il recommandait d’interdire les interpellations policières aléatoires, un procédé maintes fois dénoncé par les groupes de défense des minorités.

Dans ce dossier, le gouvernement dit depuis des mois vouloir agir rapidement, par des actions concrètes à implanter à court terme, refusant, malgré les pressions venant de toutes parts, de qualifier de «systémique» le problème du racisme au Québec.

Le groupe recommandait également de prévoir une campagne nationale de sensibilisation de la population contre toute forme de racisme.

À l’école, des programmes de formation et de sensibilisation seraient destinés spécifiquement aux jeunes.