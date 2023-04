Minière IOC: 1900 syndiqués des Métallos votent sur une offre finale

MONTRÉAL — Une première cohorte de 400 travailleurs se prononcera en fin de semaine sur une offre finale reçue de la minière IOC.

Le syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, transmettra un avis favorable à ses membres

Au total, ils sont 1900 salariés, membres du syndicat des Métallos, à travailler dans différentes installations de la minière IOC à Sept-Îles et Labrador: à la mine, à l’usine, dans les bureaux, le port et le chemin de fer.

Le premier groupe de 400 travailleurs à voter sur cette offre finale est affecté au chemin de fer qui relie le Labrador à Sept-Îles, ainsi qu’au port. Le résultat du vote de cette section locale du syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, sera connu dimanche.

Au début du mois de mars, l’ensemble des syndiqués avaient rejeté le projet de contrat de travail qui leur avait été soumis à la suite d’une entente de principe.

Les parties patronale et syndicale avaient repris les pourparlers au début de cette semaine. Puis la direction a déposé cette offre finale, dont la teneur sera révélée aux syndiqués réunis en assemblée. Et le syndicat lui donne un avis favorable.

Du côté de la direction de la minière, on a précisé vendredi qu’«il s’agit d’une offre solide, équitable et concurrentielle» qui, espère-t-elle, «mènera à un accord qui soutiendra nos employés, protégera l’avenir d’IOC et sera bon pour nos communautés».

Le syndicat des Métallos n’a pas voulu commenter, préférant s’adresser d’abord à ses membres.