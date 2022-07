Ministre des Finances de la Saskatchewan: 8000 $ pour un voyage en avion de 400 km

REGINA — La ministre des Finances de la Saskatchewan a pris un avion privé et déboursé près de 8000 $ pour assister à un déjeuner d’une chambre de commerce locale à 400 kilomètres de la capitale, Regina, au printemps dernier.

Les dépenses récentes de la ministre Donna Harpauer, qui est aussi vice-première ministre de la province, montrent qu’elle a affrété un vol le 25 mars dernier de Regina à North Battleford, deux jours après avoir annoncé que son gouvernement du Parti de la Saskatchewan augmentait les impôts des contribuables de la province.

En effet, le budget 2022-2023 qu’elle a déposé à l’Assemblée législative a notamment prévu une hausse des taxes sur les propriétés et les produits du tabac et une taxe de vente provinciale de 6 % sur les divertissements, les gymnases, les concerts, les musées et les événements sportifs.

James Parker, porte-parole de la ministre Harpauer, a signalé qu’elle n’était pas disponible pour donner une entrevue au sujet de son déplacement à North Battleford ni pour émettre une déclaration officielle sur le voyage qui a coûté précisément 7 872,60 $. M. Parker a tout de même déclaré qu’après avoir limité ses déplacements pendant deux ans à cause de la pandémie de COVID-19, la ministre était maintenant en mesure de se rendre dans diverses régions de la Saskatchewan.

Une personne qui gagne le salaire minimum en Saskatchewan devrait travailler pendant environ quatre mois, avant impôts, pour pouvoir réunir cette somme.

La chef de l’opposition du Nouveau Parti démocratique (NPD), Carla Beck, croit que ce vol d’avion aurait très facilement pu être remplacé par un déplacement en voiture.

Elle rappelle que des gens apportent des modifications à leurs plans d’été à cause des prix de l’essence. À son avis, les politiciens doivent montrer l’exemple, en particulier lorsqu’ils demandent aux contribuables de se plier à un budget qui a augmenté le coût de la vie pour les gens.

Mme Beck signale qu’elle a elle-même parcouru des milliers de kilomètres en automobile au cours des dernières semaines pour rencontrer des gens à travers la province.