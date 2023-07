Minneapolis renonce aux arrestations pour usage de plantes psychédéliques

MINNEAPOLIS — La Ville de Minneapolis aux États-Unis renonce à appliquer des lois qui criminalisent l’achat de plantes psychédéliques ou leur utilisation en privé.

Le maire Jacob Frey a ordonné vendredi à la police de cesser d’utiliser l’argent des contribuables pour faire appliquer la plupart des lois contre les plantes hallucinogènes. Minneapolis accorde toujours la même priorité à l’application des lois interdisant de vendre des plantes psychédéliques, d’en apporter dans les écoles ou d’en consommer en conduisant.

Le chef de la police de Minneapolis, Brian O’Hara, a indiqué dans un communiqué qu’il s’en tenait à la décision du maire.

Le maire Frey a cité le potentiel des plantes hallucinogènes pour traiter les maladies mentales, notamment la dépression et le trouble de stress post-traumatique.

«Les experts nous disent que ces plantes aident les gens, et c’est le métier dans lequel nous devrions être – aider les gens, a déclaré M. Frey dans un communiqué. Avec une augmentation des décès (liés à la dépression) dans notre ville et dans notre société, les données montrent que ces plantes peuvent aider à être un remède.»

Certains chercheurs pensent que la psilocybine, le composé actif des champignons psychédéliques, modifie la façon dont le cerveau s’organise et peut aider les utilisateurs à surmonter des problèmes tels que la dépression, l’alcoolisme et le trouble de stress post-traumatique. Un médicament lié à la kétamine anesthésique a été autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) pour aider les personnes souffrant de dépression difficile à traiter.

Mais les experts médicaux avertissent que davantage de recherches sont nécessaires sur l’efficacité de ces drogues et l’étendue des risques des psychédéliques, qui peuvent provoquer des hallucinations.

L’American Psychiatric Association n’a pas approuvé l’utilisation de psychédéliques dans le traitement, notant que la FDA n’a pas encore proposé de décision finale. La FDA a désigné la psilocybine comme une «thérapie révolutionnaire» en 2018, un titre conçu pour accélérer le développement et l’examen de médicaments pour traiter une maladie grave. La MDMA, également connue sous le nom d’ecstasy, a aussi cette désignation pour le traitement du trouble de stress post-traumatique.

La FDA a publié en juin un projet de directives pour les chercheurs concevant des essais cliniques testant des médicaments psychédéliques comme traitements potentiels pour une variété de conditions médicales.

L’administration Biden a également fourni aux National Institutes of Health et à d’autres agences un financement pour des dizaines de projets étudiant les drogues psychédéliques avec des avantages potentiels pour la santé mentale et comportementale.

Plus tôt cette année, l’Oregon est devenu le premier État du pays à légaliser l’utilisation de la psilocybine par les adultes. L’année dernière, les électeurs du Colorado ont voté pour la dépénalisation de la psilocybine.

Denver a été la première ville à décriminaliser la possession personnelle et la consommation de psilocybine en 2019.

Une organisation basée à Minneapolis qui défend les droits des immigrants et la réforme de la justice pénale a vanté la nouvelle directive du maire.

«Il s’agit d’une première étape importante pour réparer tous les torts infligés par la guerre aux personnes qui consomment des drogues, qui a été créée pour cibler les populations brunes et noires, a déclaré dans un communiqué Jessica Nielson, membre fondatrice de la DecriMN Coalition. Ces médecines naturelles et leur utilisation par les peuples autochtones sont antérieures à toutes ces lois.»