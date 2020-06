Mise à jour budgétaire: Anglade réclame un plan de 1 milliard $ pour les PME

QUÉBEC — Un plan de sauvetage de 1 milliard $ destiné aux PME, voilà ce qu’il faut pour relancer l’économie québécoise à très court terme, selon l’opposition officielle.

La cheffe de l’opposition officielle, la libérale Dominique Anglade, présentait jeudi ses attentes, à la veille de la présentation, par le ministre des Finances, Eric Girard, d’une mise à jour de son budget déposé en mars et depuis mis à mal par la pandémie de coronavirus.

Trois mois auront suffi à cette fort coûteuse pandémie pour plomber les finances du Québec et forcer le gouvernement à revoir toutes ses prévisions.

Le ministre Girard a donc jugé opportun de faire le point sur la situation budgétaire, exceptionnellement en juin, en traçant un portrait de la situation, un état des lieux. La traditionnelle mise à jour économique va suivre, comme chaque année, en novembre, avant le dépôt du prochain budget en mars.

Le ministre Girard s’était engagé à donner un portrait juste des finances publiques avant l’été, mais pas à annoncer de nouvelles mesures à cette occasion, comme le réclame l’opposition libérale.

On s’attend notamment à ce qu’il confirme vendredi matin un déficit annuel de l’ordre de 12 à 15 milliards $, suivi de quelques autres années déficitaires, avant d’espérer un retour à l’équilibre budgétaire.

Il devrait aussi présenter ses nouvelles prévisions de croissance économique.

On sait que depuis le début de la crise sanitaire, Québec a dû ajouter quelque 3 milliards $ à la colonne des dépenses en santé, et 3 autres milliards $ pour relancer l’économie. Pendant ce temps, avec un taux de chômage qui a monté en flèche, les revenus se sont faits de plus en plus rares dans les coffres de l’État.

«Un plan de sauvetage des PME, pourquoi? Parce qu’on pense que nos PME, c’est le tissu économique qui est fondamental dans toutes les régions du Québec. On a parlé à de nombreuses PME dans les dernières semaines, dans les derniers mois, et on constate à quel point elles sont extrêmement craintives de ce qui se passe. Il y en a qui font faillite présentement», a commenté Mme Anglade, en conférence de presse.

Après des mois de confinement de l’économie, elle a réaffirmé sa position, à savoir qu’il faut privilégier l’aide directe aux petites et moyennes entreprises (PME) pour leur éviter la faillite à très court terme.

Elle estime que «les trois prochains mois vont être critiques pour nos entreprises et pour nos PME».

Un plan de sauvetage lui apparaît donc «fondamental» et urgent.

Les libéraux réclament aussi un plan de déploiement d’internet haute vitesse.