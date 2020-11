Mise en garde de Santé Canada: les bâtons et lampes à UV ne contrent pas la COVID-19

OTTAWA — Santé Canada publie un avis contre l’usage de lampes et bâtons à ultraviolets qui prétendent désinfecter les articles ménagers et protéger, ainsi, contre la COVID-19.

Le ministère fédéral qualifie de «trompeuses» les allégations faites dans des publicités pour vendre ces produits.

«À ce jour, Santé Canada n’a pas reçu de preuve qui appuie ces allégations», peut-on lire dans le communiqué publié par Santé Canada mercredi.

Le ministère conseille de cesser «immédiatement» d’utiliser ces lampes et bâtons. Il recommande également de consulter un professionnel de la santé si ces objets ont été utilisés sur la peau et ont provoqué une réaction.

«Les UVC sont une forme extrêmement dangereuse de rayonnement UV et, bien qu’ils puissent détruire certains germes sur les surfaces non poreuses, ils causeraient des blessures si on les applique sur la peau», rappelle Santé Canada.

«Pour pouvoir affirmer qu’une lampe ou un bâton à rayons UV peut protéger contre la COVID-19, le fabricant doit avoir des preuves démontrant que son produit fonctionne comme il le prétend. Santé Canada n’a encore reçu aucune preuve démontrant que les lampes UV peuvent protéger contre la COVID-19», ajoute-t-on.

On exige également que les annonceurs de ces produits cessent immédiatement de diffuser de la publicité trompeuse et, donc, illégale.

Le communiqué se termine avec les recommandations d’usage pour réduire le risque de la COVID-19: se laver les mains et nettoyer les surfaces qui sont souvent touchées comme les poignées de porte et les appareils électroniques.