Missiles Patriot: Moscou met en garde contre d’éventuelles «conséquences»

KYIV, Ukraine — Le ministère russe des Affaires étrangères a averti jeudi que si les États-Unis confirmaient l’envoi de missiles de défense aérienne sophistiqués à l’Ukraine, ce serait «un autre geste provocateur de la part des États-Unis» qui pourrait provoquer une réponse de Moscou.

La porte-parole du ministère, Maria Zakharova, a déclaré jeudi lors d’un briefing hebdomadaire que «les États-Unis sont effectivement devenus partie prenante» à la guerre en Ukraine, à la suite d’informations selon lesquelles ils fourniront à Kyiv des missiles sol-air Patriot, les plus avancés que l’Occident ait encore fournis pour aider l’armée ukrainienne à repousser les attaques aériennes russes.

Mme Zakharova a ajouté que des quantités croissantes d’assistance militaire américaine, y compris le transfert d’armes aussi sophistiquées, «signifieraient une implication encore plus large du personnel militaire dans les hostilités et pourraient entraîner des conséquences possibles». Elle n’a pas précisé quelles pourraient être les conséquences.

Des responsables américains ont déclaré mardi que Washington était sur le point d’approuver l’envoi d’une batterie de missiles Patriot en Ukraine, acceptant finalement une demande urgente de dirigeants ukrainiens qui cherchent désespérément des armes plus puissantes pour abattre les missiles russes entrants qui ont paralysé une grande partie de l’infrastructure vitale du pays. Une annonce officielle est attendue prochainement.

Une batterie Patriot peut nécessiter jusqu’à 90 soldats pour l’exploiter et l’entretenir, et pendant des mois, les États-Unis ont hésité à fournir le système complexe, car l’envoi de forces en Ukraine pour le faire fonctionner est impensable pour l’administration du président Joe Biden.

Pourtant, des inquiétudes subsistent quant au fait que même sans la présence de militaires américains pour former les Ukrainiens à l’utilisation du système, le déploiement des missiles pourrait provoquer la Russie ou risquer qu’un projectile tiré finisse par frapper à l’intérieur de la Russie, aggravant encore le conflit.

Avant même que des informations ne soient publiées sur la livraison des systèmes Patriot, Dmitri Medvedev, le chef adjoint du Conseil de sécurité russe présidé par le président Vladimir Poutine, a averti que si les Patriots entrent en Ukraine «avec le personnel de l’OTAN, ils deviendront immédiatement une cible légitime pour nos forces armées».

Les dirigeants de la Maison-Blanche et du Pentagone ont toujours dit que la fourniture à l’Ukraine de défenses aériennes supplémentaires était une priorité, et les missiles Patriot étaient à l’étude depuis un certain temps. Les responsables ont déclaré qu’à mesure que l’hiver se rapprochait et que le bombardement russe des infrastructures civiles s’intensifiait, cette considération devenait de plus en plus prioritaire.

Le fournisseur d’électricité ukrainien a déclaré jeudi que le système énergétique du pays souffrait d’un «déficit important d’électricité» et que des arrêts d’urgence avaient été appliqués dans certaines régions du pays alors que les températures oscillaient autour ou en dessous de zéro.

L’opérateur de réseau public Ukrenergo a averti dans un communiqué sur Facebook que les dommages causés aux infrastructures énergétiques par les attaques russes sont aggravés par les conditions météorologiques difficiles, notamment la neige, la glace et les vents violents.

Les températures maximales dans la capitale Kyiv devraient à peine dépasser le point de congélation avant le week-end, avec un temps encore plus froid prévu au début de la semaine prochaine.

Kyrylo Timochenko, le chef adjoint du bureau du président ukrainien, a écrit sur Telegram que la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, s’est retrouvée complètement sans électricité à la suite des bombardements russes de jeudi, ajoutant que deux personnes auraient été tuées dans les attaques.

Le bombardement intensif d’une infrastructure critique dans le quartier de Korabelny de la ville était toujours en cours vers 13 heures, heure locale, et des obus russes ont frappé à 100 mètres du bâtiment de l’administration régionale, a-t-il déclaré.

Alors que les attaques russes contre les infrastructures civiles continuaient de couper le courant dans tout le pays mercredi et jeudi, sept civils ont été tués et 19 autres blessés, selon un rapport publié jeudi par le bureau du président ukrainien.

Le chef de la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, Pavlo Kyrylenko, a rapporté jeudi que les frappes russes de la veille avaient tué deux civils et en avaient blessé sept autres.

Les autorités soutenues par le Kremlin dans la région, illégalement annexée par Moscou en septembre, ont annoncé que la Russie avait pris le contrôle de 80 % de la ville de Marinka, considérée comme essentielle aux espoirs ukrainiens de reprendre la capitale régionale, Donetsk.

Denis Pushilin, le chef régional par intérim installé à Moscou, a déclaré à la télévision d’État russe que «les combats se poursuivent dans les immeubles de grande hauteur».

À Avdiivka, à environ 10 kilomètres au nord de la ville russe de Donetsk, il y a eu deux frappes aériennes dans la nuit de mercredi, et une zone résidentielle a été la cible de tirs de roquettes jeudi matin. Des tirs d’artillerie périodiques à Vuhledar, situé au sud-ouest de Donetsk, ont endommagé trois maisons. À l’ouest de Donetsk, la ville de Kurakhove et deux villages ont essuyé des tirs, et une maison a été endommagée.