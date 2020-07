Mission Old Brewery: départ du président et chef de la direction Matthew Pearce

MONTRÉAL — Un organisme de Montréal bien connu depuis quelque 130 ans pour ses services aux itinérants, la Mission Old Brewery, perdra bientôt l’un de ses piliers.

Matthew Pearce, qui a occupé pendant près de 13 ans le poste de président et chef de la direction, partira à la retraite en septembre.

Le président du conseil d’administration de la Mission Old Brewery, Eric Maldoff, attribue à Matthew Pearce d’avoir mené depuis 2008 la Mission Old Brewery à travers une période de croissance significative et de transformation phénoménale. Il le qualifie d’homme de vision et de leadership qui a accompli des réalisations novatrices.

Matthew Pearce passera les rênes à James Hughes, qui a été le directeur général de la Mission de 2004 à 2008.

Dans une déclaration, M. Pearce écrit qu’il quittera la Mission Old Brewery rempli d’une immense reconnaissance d’avoir travaillé avec un groupe exceptionnel de professionnels dévoués et talentueux. Il ajoute que l’expérience a été le point saillant de sa carrière.

Matthew Pearce a récemment reçu la Croix du service méritoire du Canada.