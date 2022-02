Mode de travail hybride: des impacts économiques sur le centre-ville de Montréal

MONTRÉAL — L’adoption d’un modèle de travail hybride chez de nombreuses entreprises aura pour effet de réduire l’achalandage de 19 à 25% et les dépenses d’un maximum de 14% au centre-ville de Montréal, du moins à court terme, entrevoit une analyse de PwC Canada.

La baisse du nombre de travailleurs fréquentant ce pôle financier d’importance au pays sera progressivement compensée «par la création de nouveaux emplois générés par le momentum économique et la croissance des entreprises», estime l’étude.

Tandis que la diminution des dépenses pourrait être atténuée «si les travailleurs maintiennent leur niveau de dépenses en les concentrant sur les quelques jours de présences au centre-ville».

L’analyse réalisée pour le compte de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) a été dévoilée vendredi, à l’approche de la fin du télétravail obligatoire au Québec, prévue le 28 février.

Elle propose des pistes d’actions pour maintenir le centre-ville de la métropole québécoise attrayant et éviter qu’il tombe «dans une spirale de dévitalisation».

Il est notamment suggéré de bonifier les offres culturelles et de divertissement et accroître la mixité des usages en favorisant la construction d’unités d’habitation et une diversification du type d’entreprises.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.