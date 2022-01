Moderna commence l’essai du vaccin adapté à Omicron chez les adultes

CAMBRIDGE, Mass. — Moderna a commencé à tester l’administration de la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 adaptée à Omicron chez des adultes en bonne santé.

La société a annoncé mercredi que le premier participant avait reçu une dose. Plus tôt cette semaine, le concurrent Pfizer a commencé une étude similaire de son propre vaccin reformulé.

Il n’est pas clair si les autorités sanitaires mondiales ordonneront de modifier la recette du vaccin dans la foulée de la propagation du variant extrêmement contagieux Omicron. Les vaccins originaux offrent toujours une bonne protection contre le risque de décès et de maladies graves. Des études aux États-Unis et ailleurs montrent qu’une dose de rappel renforce cette protection et améliore les chances d’éviter une infection même plus bénigne.

Moderna a souligné une petite étude publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine qui a montré que les anticorps capables de cibler Omicron ont persisté pendant six mois après une dose de rappel, bien que les niveaux aient chuté.

La nouvelle étude de Moderna recrutera environ 600 personnes qui ont déjà reçu soit deux doses de la recette originale de la société, soit deux doses et une dose de rappel. Tous les volontaires recevront une dose de la version expérimentale adaptée à Omicron.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’Associated Press est seul responsable de tout le contenu.