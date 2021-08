Moderna signera une entente pour construire une usine au Canada

OTTAWA — Le fabricant américain de vaccins Moderna signera mardi un accord avec le gouvernement fédéral promettant de construire une usine de production d’ARNm au Canada.

Ce protocole d’entente sera conclu ce matin entre le président-directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, et le ministre fédéral de l’Innovation, François-Philippe Champagne, à Montréal. Il s’agit du deuxième accord majeur qu’Ottawa entérine dans les trois derniers mois afin que l’ARNm soit fabriqué au Canada.

En mai, M. Champagne a déclaré que le fédéral fournirait 199 millions de dollars à Resilience Technologies à Mississauga, en Ontario. Un montant qui représente environ la moitié du coût de l’agrandissement de son usine actuelle pour fabriquer jusqu’à 640 millions de doses de vaccins à ARNm chaque année.

Un porte-parole du ministre a déclaré à La Presse Canadienne que Moderna et Ottawa négocient toujours les détails de la contribution du gouvernement fédéral à la nouvelle usine, ainsi que l’endroit où elle sera construite et l’échéancier.

Il a déclaré qu’Ottawa avait attiré l’attention d’un certain nombre d’entreprises des sciences de la vie au printemps dernier, en promettant 2,2 milliards de dollars pour la recherche en biotechnologie et la production commerciale au cours des sept prochaines années. Environ la moitié de ce budget est un fonds ciblant directement les entreprises qui souhaitent étendre ou établir des chaînes de production au Canada.

Moderna a été fondée il y a 11 ans pour rechercher et produire de l’ARN messager, ou ARNm, des vaccins et des produits thérapeutiques. Son vaccin contre la COVID-19 est son premier produit autorisé pour une utilisation généralisée.

Augmenter la production pour répondre à une demande accrue a parfois été problématique pour la jeune entreprise. Jusqu’à présent, Moderna s’est associée uniquement à Lonza, basée en Suisse, pour fabriquer la substance médicamenteuse du vaccin dans des installations en Suisse et dans le New Hampshire.

La production du vaccin se termine auprès d’un certain nombre de compagnies en Europe et aux États-Unis.

À ce jour, le Canada n’a joué aucun rôle dans la production de Moderna ou de tout autre vaccin contre la COVID-19. Son industrie pharmaceutique terne, décimée au cours des 30 dernières années, a laissé le pays entièrement dépendant des vaccins importés pour ralentir le coronavirus.

De nombreux scientifiques des équipes qui ont fabriqué les vaccins contre la COVID-19 sont originaires du Canada, mais ont été attirés vers les États-Unis et ailleurs, où les industries des sciences de la vie ont connu une croissance.

Le premier ministre Justin Trudeau, qui devrait déclencher des élections très bientôt, a misé un certain capital politique sur la reconstruction des sciences de la vie au pays, de la recherche fondamentale aux essais cliniques en passant par la production commerciale à grande échelle.

Plus de 1,2 milliard de dollars ont été engagés précédemment, incluant l’investissement dans Résilience, 600 millions de dollars pour plusieurs essais cliniques de vaccin contre la COVID-19 et 126 millions de dollars pour le Conseil national de recherches du Canada pour construire une usine de production de produits biologiques à Montréal.

Cette installation, qui est en voie d’achèvement, doit fabriquer un vaccin pour Novavax du Maryland. L’entreprise s’attendait à demander l’autorisation finale pour son vaccin contre le virus au printemps dernier. La semaine dernière, l’entreprise a évoqué des problèmes du côté de la production lorsqu’elle a reporté sa demande prévue aux États-Unis jusqu’à l’automne. C’est la troisième fois que Novavax retarde son dépôt aux États-Unis.

L’entreprise a commencé un examen continu pour une autorisation de Santé Canada l’hiver dernier, mais l’approbation se fait toujours attendre. Novavax est un vaccin à protéine sous-unitaire, et non un vaccin à ARNm.

Le Canada a également promis plus de 400 millions de dollars pour aider Sanofi à achever l’agrandissement de 925 millions de dollars de son usine de production de vaccins à Toronto. L’usine actuelle fabrique principalement des vaccins contre la grippe, et l’expansion se concentrera également sur ce type d’activité.

Les vaccins à ARNm sont parmi les plus récents de la technologie vaccinale. Ils utilisent l’ARN, une molécule simple brin qui porte généralement des codes spécifiques concernant divers gènes humains et instruit le corps à fabriquer certains types de cellules. Un vaccin à ARNm prend le code des parties du virus qui causent la COVID-19 et l’attache à l’ARN. Ce dernier, lorsqu’il est injecté, transmet un message au système immunitaire humain qui lui apprend à combattre le virus.

Actuellement, Moderna et Pfizer-BioNTech sont les deux vaccins à ARNm contre la COVID-19. Aucune des deux compagnies ne peut répondre à la demande actuelle. Mais la demande à venir pour les produits d’ARNm devrait être beaucoup plus importante que celle pour la COVID-19.

À elle seule, Moderna a des produits d’ARNm en cours de développement pour des maladies telles que la grippe, les maladies cardiaques, les cancers et les maladies auto-immunes.