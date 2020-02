Mohawks de Tyendinaga: intervention de la police pour démanteler les barricades

TYENDINAGA, Ont. — La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a commencé à intervenir, lundi matin, pour démanteler un blocus ferroviaire sur le territoire mohawk de Tyendinaga.

Le blocus, situé près de Belleville, en Ontario, paralyse le transport ferroviaire de marchandises et de passagers dans la majeure partie de l’est du Canada depuis près de trois semaines.

La PPO et l’entreprise de transport ferroviaire Canadien National (CN) avaient informé les manifestants qu’ils pourraient être arrêtés et faire face à des accusations s’ils n’obtempéraient pas à l’ordre de démantèlement.

Vers 8 h 30, les policiers ont arrêté plusieurs hommes près de la voie ferrée. Plusieurs dizaines d’autres agents se sont alignés devant les manifestants restants au campement.

Les policiers sont de nouveau intervenus vers 9 h 15, ont agrippé plusieurs autres hommes et les ont arrêtés.

La PPO a déclaré que son équipe de liaison avait tenté de négocier pacifiquement au cours des dernières semaines, mais qu’elle a décidé de prendre des mesures pour faire appliquer une injonction du tribunal demandant le dégagement du chemin de fer.

«Nous sommes demeurés respectueux du dialogue en cours, y compris les questions de souveraineté entre nos communautés autochtones et divers ministères fédéraux, et nous espérions une communication productive menant à une résolution pacifique», a déclaré le porte-parole Bill Dickson.

«La PPO note que les impacts sociétaux plus larges de cette manifestation prolongée ont augmenté d’autant les risques pour la sécurité publique plus près des sites de manifestations. Malheureusement, toutes les voies pour négocier avec succès une résolution pacifique ont été épuisées et une injonction valide du tribunal reste en vigueur.»

Ces occupations de voies ferrées sont une riposte à la décision de la GRC d’exécuter une injonction de la cour en Colombie-Britannique, ordonnant aux manifestants de cesser de bloquer l’accès à un chantier de construction d’un gazoduc sur le territoire ancestral des Wet’suwet’en, dans le nord de la province.

Les chefs héréditaires de la Nation Wet’suwet’en s’opposent au projet de l’entreprise Coastal GasLink bien que plusieurs conseils de bandes autochtones l’aient appuyé, dont le conseil de bande élu des Wet’suwet’en.

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les barricades devaient tomber et que les injonctions ordonnant le dégagement des voies devaient être appliquées.