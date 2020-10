Moins de 10 000 $ n’avaient pas été versés à l’organisation de Glen Murray

OTTAWA — Le montant d’argent déposé accidentellement auprès de la formation plutôt qu’à l’organisation de Glen Murray s’élève à moins de 10 000 $, affirme le Parti vert du Canada.

M. Murray est l’un des candidats qui visent la succession d’Elizabeth May.

Même s’il ne se dit pas convaincu que les torts subis par sa campagne s’arrêtent là, il a remercié le parti de faire ce qu’il peut pour résoudre le problème.

M. Murray a indiqué que son équipe n’avait pu planifier certains événements parce qu’elle ne pensait pas qu’elle avait de l’argent.

Le parti a indiqué dans un communiqué qu’il avait transféré 9630 $ provenant de 35 donateurs à l’organisation de M. Murray. Il a reconnu que ces dons avaient été «traités de manière incorrecte», mais que la situation avait été corrigée.

Les Verts ont aussi annoncé que moins de 10 personnes n’avaient pas encore reçu la confirmation de leur adhésion.

M. Murray a dit que son organisation a reçu de nombreux appels téléphoniques de partisans inquiets que leurs dons n’aient pas été remis à la bonne organisation ou de ne pas obtenir leur bulletin de vote.

Son équipe se concentre plutôt sur la distribution des bulletins de vote le plus rapidement possible. Le vote numérique a commencé la fin de semaine dernière et se poursuivra jusqu’à samedi. Le gagnant de la course à la direction sera annoncé samedi.

L’organisation de M. Murray se réunira dimanche pour déterminer de la suite des événements.

«Je ne suis pas persuadé à ce stade que nous obtiendrons un jour un chiffre définitif», a-t-il dit au cours d’une entrevue à La Presse Canadienne.

Selon les dernières personnalités publiques publiées, Murray avait recueilli 62 550 $ au 31 août auprès de 353 donateurs.

Cela le place à la quatrième place pour l’argent récolté et à la sixième place pour le nombre de donateurs, sur les huit candidats en course.

La militante et avocate torontoise Annamie Paul a mené dans ces deux catégories, recueillant 186 326 $ auprès de 1622 donateurs.

Si on ajoute les dons non attribués à M. Murray, le classement ne changerait pas.