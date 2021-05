Moins de 100 nouveaux cas en N.-É.: une première depuis le 1er mai

La situation sanitaire continue de s’améliorer en Nouvelle-Écosse où, pour la première fois depuis le 1er mai, moins de 100 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés.

Les autorités ont signalé 86 nouveaux cas dans la province.

Plus des trois quarts d’entre eux ont été recensés dans le secteur du centre, là où est située la capitale Halifax.

Le premier ministre Iain Rankin s’est dit ravi que le nombre de cas soit inférieur à 100 pour la première fois depuis plus de deux semaines. «Grâce aux sacrifices des gens de la Nouvelle-Écosse, nous voyons les signes prometteurs d’une tendance à la baisse, a-t-il déclaré par communiqué. Toutefois, nous devons continuer de respecter les restrictions et les mesures de santé publique pour freiner la propagation alors que nous continuons de vacciner de plus en plus de gens.»

La Nouvelle-Écosse compte 1509 cas actifs sur son territoire. Quatre-vingt-seize personnes sont actuellement hospitalisées, dont 23 aux soins intensifs.

Sept nouveaux cas au N.-B.

Les autorités du Nouveau-Brunswick ont annoncé sept nouveaux cas de COVID-19 parmi sa population.

Quatre cas résident dans la région de Fredericton, deux dans la région de Saint-Jean et un dernier dans la région de Bathurst. Deux d’entre eux sont liés à des voyages et se sont isolés à l’extérieur de la province.

Le nombre de cas actifs s’élève à 113. Sept patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, dont deux aux soins intensifs. Quatre autres personnes sont hospitalisées à l’extérieur de la province.

Et cinq autres à Terre-Neuve

Terre-Neuve-et-Labrador signale cinq nouveaux cas sur son territoire, tous liés à des voyages au Canada.

La province recense 78 cas actifs, dont plus de la moitié dans le secteur où est située la capitale St. John’s.

Une seule personne est présentement hospitalisée.