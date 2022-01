Moins de 2,3 % des élèves et 1 % des enseignants absents en raison de la COVID-19

MONTRÉAL — Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a affiché mardi sur Twitter les données préliminaires sur les taux d’absentéisme des élèves et du personnel, ainsi que sur les classes et les écoles fermées en raison de la COVID-19.

Selon les données du gouvernement datant du 21 janvier, moins de 2,3 % des élèves sont absents en raison de la COVID-19, contre un peu plus de 1 % des enseignants. Par ailleurs, trois écoles sont fermées ou partiellement fermées et une seule classe est considérée comme étant en bris de service.

Des mises à jour sur ces données par le gouvernement seront rendues publiques «dès que possible», a affirmé le ministre de l’Éducation.

Selon lui, le Québec fait «mieux que l’Ontario».

Le gouvernement de l’Ontario a indiqué lundi que plus de 300 écoles avaient signalé des absences de plus de 30 % du personnel et des élèves à la fin de la semaine dernière, après le retour en classe à la suite de la plus récente fermeture des écoles.

Mais ces données incluent toutes les absences, pas seulement celles qui pourraient être liées à la COVID-19, contrairement à celles dévoilées au Québec.