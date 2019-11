Moins de 5000 clients d’Hydro-Québec sont sans électricité mercredi matin

MONTRÉAL — Moins de 5000 clients d’Hydro-Québec étaient encore privés d’électricité mercredi matin, cinq jours après le passage d’une violente tempête automnale dans plusieurs régions du Québec.

À 4h30, les deux régions les plus affectées par les pannes étaient celles de l’Estrie, avec 1512 clients dans le noir, et du Centre-du-Québec, avec près de 1100 pannes. On dénombrait aussi plusieurs centaines de pannes dans les régions de Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et de la Montérégie.

Un total de 4968 clients québécois étaient encore privés d’électricité.

Hydro-Québec s’était donné comme objectif de rétablir le courant électrique dans tout le Québec au plus tard mardi, mais les équipes de rétablissement ont eu fort à faire car elles ont dû s’attaquer à de nombreuses petites pannes.

Mercredi matin, il restait 769 pannes à réparer, dont environ le tiers en Estrie. Mardi après-midi, 1052 pannes étaient dénombrées.

Certaines pannes ne sont pas liées à l’événement météorologique de la semaine dernière.

En tout, près de 1500 employés sont à l’oeuvre pour rétablir le service. Des équipes ont notamment été appelées en renfort depuis le Nouveau-Brunswick, Ottawa, Detroit et le Connecticut.

Au plus fort de la crise, 990 000 foyers, commerces et entreprises étaient touchés par ces pannes, ce qui représente le plus haut total depuis la crise du verglas de janvier 1998.