Moisson Montréal: plus de fruits et légumes remis grâce à de nouveaux équipements

MONTRÉAL — L’organisme de bienfaisance Moisson Montréal rapporte être maintenant en mesure de distribuer au-delà de 40 % de plus de fruits et légumes que lors des deux années précédentes grâce à de nouvelles infrastructures qui permettent l’ensachage, le blanchiment et l’assainissement des fruits et légumes.

Moisson Montréal affirme qu’il contribue ainsi à diminuer le gaspillage alimentaire en permettant une plus grande distribution de produits frais.

La presque totalité des 117 millions $ de nourriture donnée provient de dons alimentaires plutôt que d’achats de nourriture, ce qui signifie pour l’organisme un impact écologique gigantesque.

D’autre part, l’organisme constate que puisque le coût du panier d’épicerie ne cesse d’augmenter dans un contexte inflationniste, le recours au dépannage alimentaire explose. Moisson Montréal poursuit sa mission de distribuer gratuitement des denrées à 288 organismes.

Le mois dernier, Statistique Canada a signalé que l’inflation avait atteint en décembre son plus haut niveau en 30 ans. L’Indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé de 4,8 % sur une base annuelle, et sur une base annuelle moyenne, l’IPC a augmenté de 3,4 % en 2021, sa croissance la plus rapide depuis celle de 5,6 % relevée en 1991.

L’agence fédérale a ajouté que les prix des produits alimentaires avaient bondi de 5,7 % d’une année à l’autre pour constituer la hausse la plus marquée depuis novembre 2011.

De plus, Moisson Montréal constate l’existence de problèmes d’approvisionnement du réseau alimentaire.

Le directeur général de Moisson Montréal, Richard D Daneau, se réjouit que l’organisme puisse compter sur un réseau de plus de 360 donateurs en denrées. Il salue leur engagement social pour mener à bien les efforts d’approvisionnement et remercie aussi les bénévoles et les employés qui restent à l’œuvre au quotidien dans un contexte difficile.