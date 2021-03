Moisson Montréal: record mensuel de distribution de denrées le mois dernier

MONTRÉAL — L’organisme de bienfaisance Moisson Montréal rapporte mercredi avoir établi en février un record mensuel de distribution depuis sa création en 1984.

Le directeur général Richard D. Daneau précise que le mois dernier, plus de deux millions de kilogrammes de denrées d’une valeur de 11,7 millions $ ont été distribués aux organismes communautaires partenaires de l’île de Montréal.

M. Daneau constate que malgré les signalements quotidiens récents de baisse des infections à la COVID-19 et l’arrivée progressive de vaccins, la demande d’aide alimentaire augmente de mois en mois.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Moisson Montréal dit avoir redonné plus de 105 millions $ de nourriture aux organismes de Montréal, aux autres Moisson et banques alimentaires au Canada, soit 42 % de plus qu’à la même période l’an dernier.

Moisson Montréal affirme être la plus grande banque alimentaire au Canada. Avec chaque dollar de don, l’organisme redistribue près de 15 $ de nourriture.

L’organisme répond à quelque 567 000 demandes d’aide alimentaire par mois.