Moments émotifs au dernier concert en résidence de Céline Dion à Las Vegas

MONTRÉAL — Céline Dion a mis fin samedi soir à une aventure qui a finalement duré 16 ans en présentant le dernier des 1141 spectacles présentés au cours de ses deux résidences au Colosseum du Ceasars Palace, à Las Vegas. Des moments forts émouvants.

Depuis son arrivée dans la capitale du jeu, ce sont 4,5 millions de spectateurs qui se sont déplacés pour aller la voir et l’entendre.

Comme ce fût le cas la veille, la chanteuse québécoise y a interprété sa toute nouvelle chanson «Flying On My Own» sur une musique rythmée qui donne le goût de danser, une chanson qui arrive juste à temps pour l’été.

Avant sa dernière interprétation, Céline Dion a tenu à remercier tout le personnel qui travaille avec elle sur la scène, mais aussi en coulisses. Elle a ensuite chanté «Somewhere Over The Rainbow» devant une foule conquise d’avance. La chanson s’est terminée par la présentation d’une belle photo de la chanteuse avec son défunt mari René Angélil et les cris «On t’aime Céline!» ou «We love you Celine!» lancés spontanément par des gens dans la salle. Ce fut aussi l’occasion pour ses admirateurs de prendre un cliché familial de la diva puisque ses trois garçons ont monté sur scène pour lui offrir des fleurs.

Lorsqu’elle a quitté la scène, la chanteuse a échangé avec un employé en français. Dans l’extrait de cette vidéo en coulisses fournie par Sony Music Canada, on entend Céline Dion affirmer que «c’était dur parce qu’il y a avait beaucoup d’émotion dans la salle et sur scène». Elle a alors fait référence à l’émotion à gérer également la présence de ses enfants sur scène et de René, dont la photo était à leurs côtés.

À cela s’ajoutait le fait que c’était «la dernière» et «la nouvelle toune». «Beaucoup de choses» en même temps, a reconnu la diva, qui a dit vouloir «rester la plus forte possible» ajoutant qu’elle était très fière d’elle et du travail accompli par son équipe.

Céline Dion s’était installée à Las Vegas pour y présenter «A New Day», dans une salle de 4000 places conçue spécialement pour elle. Elle avait offert le premier concert de cette longue aventure très profitable pour l’économie de Las Vegas, le 25 mars 2003.

En marge de son dernier spectacle samedi soir à Las Vegas, plusieurs de ses fans ont souligné la générosité de la star envers son public.

Après le spectacle, Céline Dion a confié à son équipe en anglais qu’elle ne voulait pas pleurer parce qu’elle ne voulait pas que ses larmes prennent le dessus alors qu’elle se sent forte maintenant et qu’elle amorce un nouveau chapitre de sa vie, même si René en fera toujours partie.

La chanteuse prépare en effet une grande tournée qui s’amorcera à Québec les 18 et 19 septembre. La sortie de son nouvel album en anglais, «Courage», est prévue pour l’automne 2019.

D’ici là, la vedette internationale compte s’accorder un peu de repos, mais ce sera de courte durée puisqu’une séance de photos est prévue dès ce mois-ci. L’Oréal a également prévu de faire du tournage à Paris avec son égérie en juin.

La tournée mondiale «Courage» de Céline Dion s’amorcera le 5 juillet à Londres. Huit spectacles sont annoncés au Québec en septembre, soit deux au Centre Videotron à Québec et six au Centre Bell, à Montréal. La prochaine tournée de Céline Dion l’amènera aussi à Ottawa, Vancouver et Winnipeg ainsi que dans plusieurs villes américaines jusqu’en avril 2020, de quoi tenir la diva québécoise bien occupée pour la prochaine année.