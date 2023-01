Moncton et Halifax ont été les championnes de la croissance démographique en 2022

MONTRÉAL — Statistique Canada révèle que Halifax et Moncton ont été les régions métropolitaines à la croissance démographique la plus rapide au Canada l’an dernier.

L’agence fédérale a déclaré mercredi que la population dans la région métropolitaine de Moncton, au Nouveau-Brunswick, avait augmenté de 5,3 % entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022. La population dans la capitale de la Nouvelle-Écosse, Halifax, a augmenté de 4,4 %.

Statistique Canada souligne que ces taux de croissance sont plus du double de ceux du Canada dans son ensemble. C’est aussi la première fois en plus de 20 ans que les deux régions métropolitaines de recensement à la croissance la plus rapide au pays se trouvent toutes les deux au Canada atlantique.

L’agence fédérale souligne par ailleurs que les grandes régions métropolitaines ont connu un rebond important de leur croissance démographique au cours de la dernière année, et bon nombre d’entre elles ont connu leur taux de croissance le plus rapide depuis 2001 ou 2002.

Statistique Canada affirme que la majeure partie de la croissance dans les grandes villes du Canada est alimentée par la migration internationale, qui a augmenté l’année dernière après avoir été limitée par la pandémie de COVID-19.

Thunder Bay, en Ontario, ainsi que Montréal ont connu la croissance la plus lente des grandes régions métropolitaines au cours de la dernière année, avec des taux de croissance de 0,9 % et 0,2 %, respectivement.

La croissance démographique a été de 1,4 % dans la région métropolitaine de Québec et de 1,8 % dans celle d’Ottawa-Gatineau.