Moneris confirme la panne du traitement des cartes de crédit et de débit samedi

TORONTO — La société canadienne de traitement des paiements Moneris affirme que les transactions par carte de crédit et de débit ont été interrompues par une panne de réseau signalée plus tôt dans la journée de samedi.

L’entreprise technologique basée à Toronto a publié une déclaration affirmant que rien ne suggérait que la panne était liée à une cyberattaque.

Les plaintes concernant les pannes ont commencé à affluer sur le site Web Downdetector.ca en avant-midi, mais Moneris n’a pas précisé quand la panne a commencé.

Environ trois heures plus tard, Moneris a publié un message sur X, anciennement Twitter, affirmant avoir résolu le problème du réseau.

Il est pour l’instant impossible de savoir combien d’entreprises et de transactions ont été touchées, mais les données fournies par Downdetector.ca indiquent que des plaintes sont arrivées de partout au pays.

Dans une déclaration fournie à La Presse Canadienne, l’entreprise a indiqué que la panne avait duré environ 90 minutes.

«Nous avons résolu la panne de réseau et ramené le traitement des transactions à la normale, indique le communiqué. Nous continuons d’enquêter sur la cause profonde du problème. Rien n’indique que cela semble être lié à une cyberattaque et tous les systèmes de transaction fonctionnent à nouveau normalement.»

Moneris, une coentreprise entre la Banque Royale et BMO Banque de Montréal, a déclaré que le traitement des transactions pourrait être lent à mesure que ses systèmes reprennent leurs activités.

Moneris affirme servir plus de 325 000 commerçants dans l’ensemble du Canada.