Mont-Saint-Hilaire annule une entente de jumelage avec Bujumbura, au Burundi

MONTRÉAL — Une ville en banlieue de Montréal a annulé une entente de jumelage avec Bujumbura, au Burundi, devant le tollé des membres de la diaspora burundaise qui ont qualifié le pays de dictature.

Le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau, avait signé l’entente le 11 juillet au Burundi, mais son conseil municipal l’a révoquée mardi soir en son absence.

Lorsque les membres de la communauté burundaise avaient été informés de la signature de l’accord, ils avaient écrit une lettre ouverte pour rappeler à M. Corriveau les viols, meurtres et autres atteintes aux droits de la personne qui auraient été commis par les services de sécurité de ce pays.

Le conseil municipal a déclaré dans un communiqué, mardi, que l’entente n’avait pas été approuvée correctement.

Omer Ndacayisaba, un fonctionnaire fédéral membre de l’association qui avait écrit à M. Corriveau, a dit être heureux de la nouvelle.

Les ententes de jumelage sont des accords juridiques conclus entre deux villes pour promouvoir des liens culturels et commerciaux. Montréal, par exemple, a des accords similaires avec un certain nombre de villes, dont Hiroshima, Manille et Shanghai.