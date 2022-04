Montée de l’indignation envers la Russie en raison de nouvelles preuves d’atrocités

BOUTCHA, UKRAINE — La Russie a fait face à une nouvelle vague de condamnations lundi après que des preuves ont émergé de ce qui semblait être des meurtres délibérés de civils en Ukraine. Certains dirigeants occidentaux ont demandé de nouvelles sanctions en réponse aux atrocités présumées, alors même que Moscou poursuivait son offensive dans l’est du pays.

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a suggéré à l’Union européenne (UE) de discuter d’une interdiction des importations de gaz russe, mais de plus hauts responsables ont indiqué qu’un boycottage immédiat n’était pas possible – un signe que les dirigeants pourraient avoir du mal à court terme à renforcer les sanctions déjà sévères contre la Russie.

Des responsables ukrainiens ont déclaré que les corps de 410 civils avaient été retrouvés dans des villes autour de la capitale, Kyiv, qui avaient été reprises aux forces russes ces derniers jours.

À Boutcha, au nord-ouest de la capitale, les journalistes de l’Associated Press ont vu 21 corps. Un groupe de neuf personnes, toutes vêtues d’habits civils, était éparpillé autour d’un site que les troupes russes utilisaient comme base, selon les habitants. Ils semblaient avoir été abattus à bout portant. Au moins deux d’entre eux avaient les mains liées derrière le dos.

Les images de corps meurtris gisant dans les rues ou de tombes creusées à la hâte ont déclenché une vague d’indignation qui pourrait annoncer un tournant dans la guerre qui dure depuis près de six semaines. Mais jusqu’à présent, les sanctions n’ont pas réussi à arrêter l’offensive. La hausse des prix de l’énergie ainsi que les contrôles stricts sur le marché des devises russe ont atténué leur impact, le rouble remonte fortement après son effondrement initial.

Les dirigeants occidentaux et ukrainiens ont déjà accusé la Russie de crimes de guerre, et le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur le conflit. Mais les derniers rapports ont encore renforcé la condamnation, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et certains dirigeants occidentaux allant jusqu’à accuser la Russie de génocide.

Le ministère russe de la Défense a rejeté les accusations. Il a mentionné que des photos et des vidéos de cadavres «ont été mises en scène par le régime de Kyiv pour les médias occidentaux». Le ministère a déclaré que «pas un seul civil» à Boutcha n’a été confronté à une action militaire violente.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a publié un gazouillis sur Twitter indiquant que l’UE aidait les Ukrainiens et les groupes de défense des droits à rassembler des preuves pour les tribunaux internationaux, ajoutant que «d’autres sanctions et soutiens de l’UE sont en cours».

Le crime de génocide est difficile à prouver, car les procureurs doivent démontrer que les tueurs ou leurs commandants avaient une «intention spécifique» d’éliminer partiellement ou totalement un groupe de personnes.

Entre-temps, les États-Unis et leurs alliés ont cherché à punir la Russie pour la guerre en lui imposant des sanctions radicales. Ils peuvent toutefois être réticents à imposer des mesures qui causent davantage de dommages à une économie mondiale qui se remet encore de la pandémie. En tant que grand exportateur de pétrole et de gaz, la Russie pourrait tirer avantage de toute hausse des prix mondiaux déjà élevés de l’énergie.

L’Europe est dans une situation particulière puisqu’elle tire 40 % de son gaz et 25 % de son pétrole de la Russie. Les gouvernements se sont efforcés de trouver des moyens de réduire cette dépendance. Les estimations de l’impact d’un boycottage du gaz sur les pays européens varient, mais la plupart impliquent une perte substantielle de production économique.

L’Allemagne a été critiquée pour s’être opposée à un arrêt immédiat des livraisons d’énergie russes. Le pays dit qu’il espère mettre fin aux importations russes de charbon cet été et aux importations de pétrole d’ici la fin de l’année, mais l’arrêt du gaz prendra plus de temps.

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré sur la chaîne de télévision publique ARD que les informations faisant état d’atrocités étaient suffisamment graves pour que les responsables européens «puissent parler de l’arrêt de l’approvisionnement en gaz de la Russie».