Montée des cas de COVID-19 à Québec: la santé publique fera le point mercredi

Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 a monté en flèche ces derniers jours à Québec.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a convoqué les médias mercredi, à 14h, pour faire le point sur «l’évolution récente de la situation épidémiologique» sur son territoire.

Mardi, le directeur de la santé publique par intérim au CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Dr Jacques Girard, a annoncé 31 nouveaux cas positifs en 24 heures, soit neuf de plus qu’à Montréal.

À ce jour, on compte notamment 30 cas cumulés au bar Le Kirouac, où s’est tenue le 23 août dernier une soirée de karaoké. L’établissement demeurera fermé jusqu’au 9 septembre.

Ceci porte le total à 2093 personnes infectées, dont 1772 sont maintenant considérées comme guéries, ainsi qu’à 197 décès.

Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables de l’Est-du-Québec, on compte actuellement quatre hospitalisations, mais aucun cas aux soins intensifs.

«La situation au bar Le Kirouac est préoccupante avec 30 cas positifs cumulés, a déclaré le Dr Girard par voie de communiqué, mardi. Nos enquêtes en cours nous démontrent également qu’il y a une circulation du virus dans la communauté.

«J’appelle au sens des responsabilités des citoyens pour respecter les mesures sanitaires en place, et ce, particulièrement lorsqu’il y a des rassemblements en présence d’alcool», a-t-il ajouté.

De plus, une cinquième école de Québec est maintenant touchée par la COVID-19, a rapporté mardi Le Journal de Québec, qui a obtenu une missive envoyée aux parents de l’école secondaire Neufchâtel.

Plus tôt cette semaine, quatre cas avaient été déclarés dans deux écoles primaires (Les Prés-Verts et Jules-Émond) et deux écoles secondaires (la polyvalente de Charlesbourg et l’école secondaire Jean-de-Brébeuf).

Plus d’une centaine d’élèves ont été mis en isolement préventif.