Monténégro: un chef du crime organisé est arrêté

PODGORICA, Monténégro — La police du Monténégro a arrêté le chef présumé d’un groupe criminel qui aurait répandu la peur et le sang à travers les Balkans et l’Europe, ont indiqué des responsables mercredi.

Le premier ministre adjoint Dritan Abazovic a salué l’arrestation de Slobodan Kascelan dans la station balnéaire de Kotor, tard mardi, comme la plus grande réussite des forces policières de son pays depuis dix ans.

L’homme de 58 ans est soupçonné d’avoir dirigé une organisation criminelle qui aurait commis plusieurs crimes graves et aurait été à en planifier d’autres, a dit la presse monténégrine.

M. Kascelan serait le leader d’un groupe qui, depuis 2015, serait impliqué dans une guerre sanglante avec un autre groupe criminel monténégrin pour le contrôle de la cocaïne qui arrive d’Amérique du Sud.

Les deux groupes sont originaires de villages voisins près de Kotor et ne formaient auparavant qu’une seule organisation. Ils s’échangent les attaques sanglantes depuis leur séparation, non seulement au Monténégro, mais aussi en Serbie, en Bosnie, en Grèce, en Espagne et en Italie.

M. Kascelan a survécu à au moins deux tentatives d’assassinat, dont une en 2016 quand sa voiture avait été criblée de balles à Novi Sad, dans le nord de la Serbie. Il avait été arrêté au Monténégro en 2019 dans une affaire de prêts usuraires, mais sa famille avait rapidement versé une caution de 500 000 euros et il avait été remis en liberté.

Le nouveau gouvernement populiste du Monténégro élu en août dernier a promis de mettre fin à la corruption et à la criminalité endémiques dans ce pays de l’Adriatique, qui compte parmi les principaux canaux pour acheminer de la drogue vers l’Europe de l’Ouest.

Le premier ministre adjoint Abazovic a dit que cette arrestation n’est que le début de la lutte de son gouvernement contre la criminalité.

«Nous avons promis que le Monténégro ne sera pas gouverné par la mafia et nous tenons promesse», a-t-il dit.

– Par The Associated Press