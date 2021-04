Montérégie: homme barricadé depuis 3h00, mercredi matin, dans une résidence de Rigaud

RIGAUD, Qc — Un homme en crise âgé d’une trentaine d’années est barricadé dans une résidence de Rigaud, en Montérégie, depuis le milieu de la nuit de mercredi.

Des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont érigé un périmètre de sécurité près de la maison située sur le chemin de la Baie et ont dû procéder à quelques évacuations dans le voisinage, au beau milieu de la nuit.

Le siège a débuté vers 3h00, pour une raison encore inconnue. Quelques heures plus tard, le service des communications de la SQ n’était pas encore en mesure de dire si le forcené était armé et si des échanges avaient eu lieu entre lui et les policiers sur place.

Il semble qu’il était seul dans la maison lorsqu’il s’est barricadé.