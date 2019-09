Montérégie: projet-pilote dans un stationnement incitatif de Candiac

CANDIAC, Qc — La Ville de Candiac, en Montérégie, lance un projet-pilote au stationnement incitatif Montcalm-Candiac qui permet aux utilisateurs de connaître l’état du stationnement avant même de s’y présenter.

Les prévisions accessibles sur le site web de la Ville de Candiac à compter de mercredi indiquent si le stationnement sera libre ou plein dans les 15, 30 ou 60 minutes à venir.

Le stationnement incitatif Montcalm-Candiac compte près de 400 places et il est souvent au maximum de sa capacité dès les premières heures du matin. L’objectif du projet-pilote est d’aider les citoyens à prévoir leur déplacement, d’éviter qu’ils soient confrontés à un stationnement plein et de leur permettre de gagner du temps.

Des pastilles de comptage ont été installées l’automne dernier sous la chaussée, à l’entrée et à la sortie du stationnement. Ces dernières comptent les passages.

Après avoir relevé, analysé et traité des données sur l’achalandage pendant près d’un an, un algorithme a été établi permettant de modéliser les tendances de fréquentation du stationnement avec précision sur la base du taux d’occupation selon les heures, les journées et les périodes de l’année.

Un panneau a été installé à l’entrée du stationnement afin d’afficher en temps réel si le stationnement est rempli.

La Ville de Candiac affirme que le projet-pilote est né de sa propre initiative; il a été réalisé en collaboration avec exo et IVÉO Technopôle, un organisme sans but lucratif dédié à l’expérimentation de nouvelles technologies dans le domaine des transports intelligents et durables.

