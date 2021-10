Montérégie: une cycliste happée mortellement après avoir chuté dans un nid-de-poule

QUÉBEC — Une chute causée par un nid-de-poule a été fatale pour une cycliste dans la soixantaine, samedi peu avant 12 h 30, dans le Canton de Roxton, en Montérégie.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), la femme qui roulait sur le chemin Granby (la route 139) a chuté après avoir roulé dans un nid-de-poule, puis a été percutée par une camionnette qui n’a pas réussi à l’éviter.

Son décès a été constaté sur place, a confirmé la sergente Catherine Bernard, une porte-parole de la SQ.

La victime portait un casque, a-t-elle précisé.

Un enquêteur en scène de collision a été dépêché sur les lieux afin de faire l’analyse de la scène et tenter d’éclaircir les causes et les circonstances de cette collision.

La route 139 a été fermée aux fins de l’enquête.