Montréal: 2 morts dans une auto qui a sombré dans le lac Saint-Louis, mardi soir

MONTRÉAL — Deux personnes ont perdu la vie mardi soir dans le sud-ouest de Montréal lorsque l’automobile dans laquelle elles prenaient place est tombée dans le lac Saint-Louis.

L’incident s’est produit vers 18h30 sur un quai situé à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et de la 34e Avenue, dans l’arrondissement Lachine. Les corps sans vie d’un homme et d’une femme, tous deux âgés entre 25 et 30 ans, ont été repêchés en début de nuit, mercredi.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ignore la cause de la chute de l’automobile, mais signale que l’hypothèse de la fausse manoeuvre du conducteur est possible.

Des témoins auraient assisté à la scène.

Le SPVM, le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) et la Garde côtière canadienne ont été appelés à se rendre sur les lieux de la tragédie.