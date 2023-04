Montréal: 2 suspects d’une fusillade dans LaSalle arrêtés mardi, pas de blessés

MONTRÉAL — Un autre épisode de coups de feu tirés vers un immeuble résidentiel de Montréal s’est produit mardi soir, mais cette fois, la police est parvenue à localiser rapidement des suspects et à les arrêter.

Selon ce que a été relaté au central téléphonique d’urgence 911, la fusillade s’est produite vers 21h40 sur la Terrasse des Oblats, près de la rue Clément, dans l’arrondissement de LaSalle.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) raconte qu’à leur arrivée sur les lieux, ses policiers ont rencontré une femme et deux jeunes hommes qui ont pu avoir été ciblés par les tirs; ils n’avaient pas été blessés.

Peu après, non loin de là, deux suspects âgés de 21 et 22 ans ont été repérés et mis en état d’arrestation. Le plus jeune des deux est connu des services policiers.

Les deux jeunes hommes ont été transportés dans un centre d’enquête où ils devaient subir un interrogatoire, mercredi.

Entre-temps, des policiers ont érigé un périmètre de sécurité autour de l’immeuble à appartements ciblé par des tirs. Des chiens de l’escouade canine de même que des techniciens en identité judiciaire ont ratissé les environs, à la recherche d’indices.

Des impacts de projectiles d’arme à feu ont pu être observés sur l’édifice.

Des enquêteurs du SPVM devaient aussi rencontrer des personnes du voisinage pour tenter d’établir les circonstances de l’événement.