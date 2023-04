Montréal: 4 automobiles ravagées par des incendies criminels vendredi matin

MONTRÉAL — Deux incendies criminels ont endommagé quatre autres véhicules vendredi à Montréal. Ils étaient tous stationnés dans le quartier Rivière-des-Prairies, dans le nord-est de la ville.

Aucun blessé n’a été signalé.

Environ 24 heures plus tôt, neuf automobiles et un autobus scolaire avaient été ravagés par le feu lors de trois incendies suspects survenus dans les arrondissements de Saint-Laurent, Saint-Léonard et Montréal-Nord.

Il ne fait aucun doute pour les enquêteurs de l’escouade des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) que les sinistres de vendredi ont été volontaires, car aux deux endroits où ils ont eu lieu, des traces de produits attisant les flammes ont été trouvées.

Le premier incendie a été signalé vers 2h45 par un appel au central téléphonique d’urgence 911. Le feu a ravagé une automobile stationnée dans l’entrée d’une résidence privée du boulevard Gouin, près de l’intersection de la 6e Avenue.

L’autre a fait l’objet d’un appel au 911 vers 3h30. Sur une propriété de l’avenue Pierre-Blanchet, près de la 4e Avenue, trois automobiles ont été endommagées par le feu.

Lors des deux événements, les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) sont parvenus à éteindre les flammes et à empêcher leur propagation aux immeubles résidentiels.

Les quatre automobiles qui ont été ciblées par les attaques devaient être examinées plus tard en journée, vendredi.