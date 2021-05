Montréal a officiellement évité la troisième vague, confirme Dre Mylène Drouin

MONTRÉAL — Habituellement très prudente, la directrice de la Santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, a félicité les Montréalais qui ont adhéré en grand nombre aux mesures sanitaires, mercredi lors d’un point de presse.

La directrice de l’agence de la santé publique a dit que si elle parlait autrefois de retarder la troisième vague, «là on l’a réellement évitée».

La Dre Drouin a néanmoins rappelé qu’il faut demeurer vigilant et continuer d’appliquer les mesures sanitaires puisque la pandémie n’est pas terminée.

Les chiffres, toutefois, sont encourageants: 1483 cas la semaine dernière, soit une moyenne qui s’approche des 215 à 220 cas par jour, selon la Santé publique.

Moins de 96 cas ont été rapportés dans les 24 dernières heures. Des chiffres qu’on n’avait pas vus depuis longtemps, confirme Alain Lamarre, professeur et chercheur en immunologie et en virologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Cette baisse des cas recensés est aussi associée à une baisse du nombre de dépistages, donc même si «Montréal est sur la bonne voie», mieux vaut ne pas déconfiner trop hâtivement, prévient la Dre Drouin.

Les villes de Montréal, Laval et quelques MRC de la province telles que Montmagny, Kamouraska et Rivière-du-Loup passeront en zone orange le 7 juin prochain, tandis que la majorité des régions du Québec pourront changer de couleur une semaine plus tôt.

Une décision que le Dr Lamarre juge bien avisée compte tenu des circonstances. «C’est prudent. C’est vrai que Montréal n’a pas eu de troisième vague (…) mais ça ne descendait pas rapidement. On a été sur un plateau pendant plusieurs semaines.»

