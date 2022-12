Montréal agrandira et réaménagera le parc du Mont-Royal

MONTRÉAL — Le mont Royal sera agrandi de trois hectares, reverdi dans plusieurs secteurs et réaménagé afin d’en renforcer et protéger l’intégrité écologique.

La mairesse de Montréal a annoncé, lundi, des investissements et travaux majeurs à venir sur l’emblématique montagne de la métropole.

Ainsi, toute la section Nord des installations de l’ancien hôpital Royal Victoria sera cédée à la ville pour l’agrandissement du parc. Il s’agit, dans les faits, d’une section boisée et de deux stationnements, qui seront transformés en espaces verts.

De plus, l’immense stationnement situé en bordure de la Maison Smith et ceux près du lac aux Castors seront réduits de 40 % afin de reverdir le secteur et, surtout, de redonner à la Maison Smith sa clairière d’origine. La Ville soutient que des études toujours en cours démontrent que ces stationnements sont utilisés de 50 % à 55 % même la fin de semaine.

Les milieux humides et le marécage dans les environs du lac aux Castors seront réaménagés. Plusieurs espèces menacées se retrouvent dans ces aires et l’objectif est, sinon de voir croître leur nombre, de maintenir leurs populations.

Ces projets sont étalés sur plusieurs années, notamment en raison des dates de cession des terrains du Royal Victoria, qui s’étendent jusqu’à 2036.

Par ailleurs, la Ville a déjà commencé à fermer et reverdir les sentiers informels dans le parc, ceux qui apparaissent par l’usage de plaisanciers. La montagne offre 37 kilomètres de sentiers formels et la pandémie a amené l’apparition de nouveaux sentiers informels, ceux-ci atteignant 46 kilomètres en 2020. Ces travaux sont déjà en cours et l’étendue de ces sentiers est passée à 41 kilomètres en 2021 et à 37 kilomètres en 2022.