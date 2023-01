Montréal: agressions lors d’une transaction convenue sur les réseaux sociaux

MONTRÉAL — Deux jeunes hommes ont été transportés à l’hôpital après avoir été agressés dans le sud-ouest de Montréal à l’occasion d’une rencontre convenue sur les réseaux sociaux afin de procéder à une transaction.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) signale que les deux blessés, âgés de 16 et 19 ans, auront la vie sauve. Aucune arrestation n’avait encore été annoncée lundi matin.

La rencontre impliquant notamment un groupe de cinq jeunes hommes tous âgés de moins de 20 ans aurait eu lieu vers 23h50, dimanche, à l’intersection des boulevards Newman et Angrignon, dans l’arrondissement de LaSalle.

Une mésentente aurait possiblement éclaté et les cinq jeunes auraient pris la fuite à bord d’une automobile, mais ils auraient été pourchassés par un autre véhicule.

Peu après, le jeune homme conduisant l’automobile poursuivie en a perdu la maîtrise et a violemment percuté un arbre, qui a chuté sur la chaussée et entravé la circulation.

Des suspects seraient alors descendus de l’autre véhicule pour agresser deux des cinq occupants du véhicule accidenté avant de prendre la fuite.

Le SPVM rappelle qu’il existe des zones d’échanges sécurisées pour les personnes qui effectuent des transactions en ligne sur des sites de ventes et d’échanges de biens afin d’aider à la prévention des fraudes et d’autres crimes. Ces espaces surveillés par caméra et disponibles 24 heures par jour, tous les jours, permettent de rencontrer les personnes avec qui une transaction en ligne a été effectuée et de procéder à l’échange du bien vendu.

Les zones d’échanges sécurisées sont situées sur les lieux d’une multitude de postes de quartier du SPVM.