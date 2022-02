Montréal: aide demandée à la population pour trouver une femme qui a disparu jeudi

MONTRÉAL — La police de Montréal demande l’aide de la population pour retrouver une résidente du nord de la ville qui a disparu vers 18h00, jeudi.

Neena Chumber Rani, qui est âgée de 49 ans, quittait alors son domicile de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirme qu’il y a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Neena Chumber Rani a la peau basanée et ses cheveux sont noirs et longs. Elle mesure 1,55 mètre et est de stature moyenne et affiche un grain de beauté près de l’œil droit.

Elle s’exprime en français, en anglais et en punjabi. La police croit qu’elle pourrait être vêtue d’un manteau brun aux genoux, d’une tuque foncée et de bottes brunes.

Elle a l’habitude de fréquenter les quartiers Ahuntsic, Cartierville et Parc-Extension.

Toute personne ayant des informations à communiquer à propos de Neena Chumber Rani est priée de communiquer avec le central téléphonique 911.