Montréal: arrestation pour incendies criminels et possession de stupéfiants

LAVAL, Qc — La police de Laval a procédé il y a deux semaines à l’arrestation à Montréal d’un homme âgé de 31 ans qu’elle soupçonne d’être notamment lié à des incendies criminels au détriment de commerçants.

Le Service de police de Laval (SPL) précise mercredi que pendant l’arrestation dans l’arrondissement de Montréal-Nord de Denis Rufino Mjia-Garcia, le 5 avril, une perquisition de sa résidence a permis la saisie d’une grande quantité de stupéfiants d’une valeur totale de plus de 500 000 $, ainsi que de plusieurs devises canadiennes considérées comme des produits de la criminalité.

Denis Rufino Mejia-Garcia a été placé en détention provisoire. Il fait face à des accusations d’incendie criminel, de possession de matières incendiaires et de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic.

Il reviendra en cour le 16 mai prochain et la police signale que d’autres accusations pourraient être portées contre lui, car l’enquête à son sujet est toujours en cours.

L’escouade des Crimes généraux du SPL ajoute que l’arrestation et le mandat de perquisition visant le domicile du suspect s’inscrit dans le cadre du projet Mèche qui se penche sur des dossiers d’extorsion, de menaces et d’incendies criminels visant des commerçants situés sur les territoires de Laval, Montréal et de la Couronne Nord. Le projet Mèche est mené par le SPL conjointement avec la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).