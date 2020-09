Montréal au palier orange: la Dre Drouin parle du début d’une deuxième vague

MONTRÉAL — Alors que Montréal vient de passer au palier d’alerte orange en raison de la récente augmentation des cas de COVID-19 dans la métropole, la directrice de la santé publique de la ville, Mylène Drouin, demande la collaboration de la population afin de faire face à ce qu’elle qualifie de «début de deuxième vague».

«On voit clairement cette image de la courbe qui s’accélère, on est en train de le vivre actuellement», a-t-elle souligné lors d’une conférence de presse pour faire le point sur la situation, lundi matin.

Un total de 219 cas ont été signalés dimanche dans la ville. Mme Drouin a toutefois précisé qu’environ 50 % d’entre eux sont des personnes de 18 à 34 ans, pour qui les conséquences du virus sont généralement moins sévères.

Elle a également noté que Montréal compte actuellement 53 éclosions actives, dont 14 en milieu scolaire, mais que celles-ci sont bien maîtrisées.

La Dre Drouin a rappelé l’importance de respecter les règles dans le privé, aussi bien qu’en public, et de limiter les rassemblements intérieurs.

Le palier orange fait descendre de 10 à six — ou deux ménages — le nombre de personnes pouvant se rassembler dans une résidence.

«Si en fin de semaine, vous pensiez recevoir des amis qui ont tous des adresses différentes, ce n’est pas une bonne idée», a précisé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, aussi présente à la conférence de presse tout comme la présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Sonia Bélanger.

La Dre Drouin a indiqué surveiller aussi tout ce qui touche les sports d’équipe, où il y aurait eu «quelques petites éclosions».

«On va faire des interventions ciblées pour voir si le milieu est une source de transmission», a-t-elle indiqué, ajoutant que pour ce qui est du transport en commun, on n’a signalé aucune éclosion.

La Dre Drouin a aussi précisé que les déplacements non essentiels doivent être limités de Montréal vers les autres régions et vice-versa. Elle note toutefois que les déplacements entre Montréal et les couronnes nord ou sud — qui sont toujours au palier jaune — sont permis pour se rendre au travail ou pour aller s’occuper d’un proche, par exemple.

Mme Drouin a également rappelé l’importance de collaborer avec la santé publique afin de permettre le dépistage des cas et le traçage des contacts. Elle a noté que sur 512 appels faits par la santé publique au cours de la fin de semaine, seul le tiers ont obtenu une réponse permettant de compléter l’enquête.