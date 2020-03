Montréal déploie un plan d’aide aux entreprises

MONTRÉAL — La Ville de Montréal déploie un programme d’aide aux entreprises culturelles et touristiques en créant un fonds d’urgence de 5 millions $.

La mairesse Valérie Plante a dévoilé ce nouveau plan d’intervention économique en conférence de presse, jeudi après-midi.

Ce fonds d’aide ciblé vise à offrir un complément aux programmes mis de l’avant par Québec et Ottawa. Pour le moment, Montréal veut aider les secteurs les plus gravement affectés dont le commerce, la culture, le tourisme et l’économie sociale.

Une ligne téléphonique d’information réservée aux PME sera aussi disponible dès vendredi pour répondre à toutes les questions liées aux mesures d’aide.

Par ailleurs, les citoyens et les commerçants vont bénéficier d’un délai supplémentaire d’un mois pour effectuer leur deuxième paiement de taxes municipales prévu le 1er juin. Les Montréalais auront jusqu’au 2 juillet pour payer.

De plus, les entreprises qui ont contracté des prêts auprès du fonds PME MTL auront droit à un moratoire de six mois, à compter d’aujourd’hui, pour procéder au remboursement. La Ville va absorber les intérêts estimés à 1,3 million $.

En clin d’oeil à la réputation créative et innovante de la métropole, la mairesse a annoncé un fonds d’un million de dollars dédié aux idées et initiatives pour répondre aux défis posés par les mesures d’éloignement social et d’isolement.

Elle a notamment donné en exemple des projets de coopération en matière de livraison de denrées et de repas.

28 cas confirmés

En ce qui concerne les interventions pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, la directrice régionale de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, a choisi de retirer son équipe de l’Aéroport international Montréal-Trudeau.

Des intervenants avaient été dépêchés sur place pour informer les voyageurs de l’importance de respecter les consignes d’isolement. Elle estime que l’objectif a été atteint et préfère consacrer ses effectifs au travail d’enquête sur le terrain.

Le bilan de la contamination à Montréal fait état de 28 cas confirmés, dont deux personnes hospitalisées aux soins intensifs. Dre Drouin a révélé que certaines des personnes atteintes de la COVID-19 n’ont pas voyagé, mais l’origine de leur contamination a pu être retracée.

Fermez les lieux de culte

La mairesse Plante et la Dre Drouin ont joint leur voix à celle du premier ministre François Legault et du directeur national de la santé publique Horacio Arruda pour appeler à la fermeture immédiate de tous les lieux de culte.

«Je vous demande de respecter la consigne. Ce n’est pas volontaire, c’est une obligation!», a martelé Dre Drouin.

Valérie Plante s’est adressée aux «leaders de toutes confessions» pour qu’il n’y ait «aucun rassemblement quelle qu’en soit la taille».