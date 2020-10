Montréal: deux aînées souffrant d’Alzheimer ont disparu; l’une a été retrouvée

MONTRÉAL — La police demande l’aide de la population de la région de Montréal, mardi, pour retrouver une aînée souffrant de la maladie d’Alzheimer qui a disparu lundi, en fin de journée.

Elizabeth Morrison, qui est âgée de 71 ans, a été vue pour la dernière fois vers 18 h 30 dans un centre d’hébergement situé de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Elle se déplace à pied et pourrait avoir de la difficulté à s’orienter.

Elizabeth Morrison, une femme à la peau blanche, mesure 1m50 et pèse 49 kg. Elle a les yeux bleus et les cheveux gris. Elle parle français.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau court rose fuchsia avec un capuchon, un chandail de laine beige, un pantalon en denim foncé et des souliers de course mauve avec une semelle noire et blanche. On dit qu’elle fréquente souvent des restaurants de la chaîne McDonald’s.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant la disparition d’Elizabeth Morrison est invitée à composer le 911.

D’autre part, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a rapporté en fin de nuit, mardi, que Maria Duarte, âgée de 84 ans, qui souffre également de la maladie d’Alzheimer, a été retrouvée peu de temps après que l’avis de sa disparition ait été publié.

On était sans nouvelles depuis une douzaine d’heures de Mme Duarte, une résidente du quartier Villeray qui a été localisée dans le secteur du Plateau-Mont-Royal.