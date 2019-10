Montréal: disparition depuis mercredi matin d’un homme atteint d’Alzheimer

MONTRÉAL — Un homme qui souffre de la maladie d’Alzheimer est porté disparu de son domicile de l’arrondissement Anjou, dans le nord-est de Montréal.

La famille de Joselino Correia, qui est âgé de 62 ans, signale qu’il a quitté mercredi vers 9h00 sa résidence à pied sans donner de nouvelles, ce qui ne serait pas dans ses habitudes.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour le retrouver.

Joselino Correia a la peau blanche, les cheveux poivre et sel courts et une moustache. Il mesure 5 pieds 9 pouces et pèse environ 130 livres; il s’exprime en français et en portugais.

Au moment de sa disparition, il portait des jeans bleus, un manteau à carreaux rouges, noirs et blancs et des souliers de marque Nike noirs et blancs. Il aurait l’habitude de fréquenter les parcs et les bibliothèques.

Le SPVM invite toute personne ayant de l’information à transmettre au sujet de Joselino Correia à entrer en communication avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133.